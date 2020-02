Real Madryt ma problem. Wielki pech Hazarda

Real ośmieszony. Stracił fotel lidera Real bezzębny i... czytaj dalej » Już w sobotę wieczorem trener Królewskich Zinedine Zidane z pesymizmem wypowiadał się o urazie Hazarda, ale nie spodziewał się, że doszło aż do pęknięcia.



Klub nie poinformował, jak długo potrwa jego powrót do gry, ale hiszpańskie media spekulują, że przy tego typu kontuzjach może to zająć nawet dwa miesiące.

Kolejna przerwa Hazarda

Hazard nie dokończył sobotniego meczu z Levante (0:1). Belg utykał po jednym ze starć, z boiska zszedł w 67. minucie. To był dopiero jego drugi występ po wcześniejszej kontuzji - stawu skokowego tej samej nogi.



Real stracił nie tylko Hazarda, ale także pierwsze miejsce w tabeli. Barcelona, która w sobotę rozbiła 5:0 Eibar, ma o dwa punkty więcej od Królewskich.