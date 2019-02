Włoski dziennikarz w szoku. "Z transferem Piątka do Milanu wiązała się wielka niewiadoma"

Transfer Krzysztofa Piątka z Milanu do Genoi był rekordowym w historii polskiej piłki. Przed nim jednak było kilka innych wielkich transferów.

Piotr Kaszubski: Za Piątkiem kapitalny start w Milanie. W debiucie w pierwszym składzie przeciwko Napoli w Pucharze Włoch strzelił dwa gole. Spodziewał pan się, że tak dobrze zacznie przygodę w nowej drużynie?

Marco Pasotto, dziennikarz "La Gazzetta dello Sport": Nie, nie spodziewałem się. Obserwowałem go bacznie w Genui. Widziałem, że potrafi strzelać gole, że ma ogromny talent, ale z jego początkiem w Milanie wiązała się wielka niewiadoma. San Siro to wymagający stadion dla każdego. Poza tym w Mediolanie jest zdecydowanie większa presja niż w klubie z Ligurii. Wszyscy mieli więc lekkie obawy, które okazały się zupełnie niepotrzebne. Piątek zagrał na razie półtora meczu. 20 minut w lidze, gdzie wszedł z ławki rezerwowych, i od początku w Coppa Italia. Strzelił dwa gole Napoli i chyba zaskoczył wszystkich. Ja na przykład nie oczekiwałem aż tak dobrego startu z jego strony.

Jeszcze rok temu Piątek występował w lidze polskiej. Zdobywał bramki dla Cracovii. Znał pan wtedy tego piłkarza?

- Tak, oczywiście. Od momentu kiedy trafił do Włoch, znałem już całą jego piłkarską historię. Przed przyjściem do Genoi również zastanawiałem się, jak sobie poradzi w Serie A. Zmieniał przecież klimat, ligę, wszystko było dla niego nowe. Może liga włoska nie jest najtrudniejsza na świecie, ustępuje na pewno Premier League czy La Liga, ale to na pewno najbardziej wymagające rozgrywki dla napastników, szczególnie dla tych, którzy przybywają z zagranicy.

Twierdzi pan, że Piątek już na wstępie miał trudniej niż inni napastnicy, którzy zmieniają kluby wewnątrz Serie A?

- I to dużo trudniej. W Serie A duży nacisk kładzie się przecież na obronę, a piłkarze przybywający z innej ligi nie są do tego przyzwyczajeni. Dla tak młodego gracza jak Piątek taka zmiana powinna być jeszcze trudniejsza. Tym bardziej trzeba docenić jego dokonania. Przystosował się do Serie A w ekspresowym tempie.

W ciągu kilku miesięcy Piątek zmienił ligę polską na jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów świata. Co pan sądzi o tak szybkim rozwoju jego kariery?

- W tym momencie to jest bajka. Chłopak w ciągu kilku miesięcy zmienił Genuę na Milan. A to wielki skok w Serie A. Widać, że ma wielkie ambicje, ale chyba nawet on nie spodziewał się, że w tak krótkim czasie stanie się tak sławny.

Miał też przy tym trochę szczęścia. Można powiedzieć, że znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. Nikt bowiem nie myślał, że Higuain będzie w Milanie tak wielkim rozczarowaniem i że po pół roku pójdzie na wypożyczenie do Chelsea. Wszyscy spodziewali się, że Argentyńczyk na dłużej zagrzeje miejsce w ataku Rossonerich. Tak jednak się nie stało. Przyszedł za niego Piątek. Na razie wykorzystuje swoją okazję. Oby Polak strzelał tak dalej.

Jakie są największe atuty nowego napastnika Milanu?

- Rozmawiałem z wieloma osobami z Milanu na jego temat. Piątek na treningach praktycznie zawsze strzela w bramkę. Nie oddaje niecelnych uderzeń, to niesamowite. Znakomicie porusza się po boisku. Umie szybko dostosować się do zespołu, stąd te jego okazje.

Do którego znanego piłkarza może pan porównać Piątka?

- Ma trochę z Andrija Szewczenki, jeśli chodzi o poruszanie się po boisku i współpracę z kolegami. Posiada też cechy Filippo Inzaghiego, bo zawsze widzi bramkę. Wie, gdzie strzela. Nie uderza tylko po to, aby uderzyć. Z reguły jest z tego niebezpieczeństwo.

W niedzielę Milan gra z Romą, która ostatnio przeżywa kryzys. To chyba znakomita okazja na kolejne bramki?

- Wydaje się, że tak. To dobra okazja nie tylko dla niego, ale i dla całej drużyny. Milan gra ostatnio dużo lepiej. Awansował do półfinału Pucharu Włoch, co wywołało duży entuzjazm. Morale zespołu jest wysokie. Inne niż jeszcze kilka tygodni temu, kiedy drużyna się męczyła. Stąd też problemy Higuaina. Milan jest w formie, więc i Piątek nie powinien się zatrzymywać.

Z dziennikarzem "La Gazzetta dello Sport" Marco Pasotto rozmawiał Piotr Kaszubski.