Coraz bardziej nerwowo w PSG. "Kim ty jesteś, by tak się do mnie zwracać?"

Po zakończeniu finału Pucharu Francji, w którym PSG przegrało po rzutach karnych z Rennes, Neymar starł się z kibicem. Do sprzeczki doszło, kiedy piłkarze mistrza Francji udawali się po medale. Wówczas Brazylijczyk odepchnął kibica, który go nagrywał i najprawdopodobniej wyszydzał.

W ostatnich tygodniach źle się dzieje w Paris Saint-Germain. Wprawdzie klub wywalczył mistrzostwo Francji, ale zespół prezentuje się słabo - biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki wygrał zaledwie jeden mecz z ostatnich siedmiu. Wydaje się, że jednym z nielicznych piłkarzy, któremu zależy na wynikach i dobrej postawie drużyny, jest Neymar.

"Neymar odniósł się do dwóch sytuacji. Pierwsza miała miejsce kilka dni przed finałem Pucharu Francji, w przerwie ligowego meczu Nantes - PSG (2:3), na którym Neymar był nieobecny.

W szatni Thomas Tuchel podniósł głos i w mocnych słowach skrytykował piłkarzy. Niektórzy poczuli się urażeni. Kiedy Niemiec opuścił pomieszczenie, pełniący tego dnia funkcję kapitana Presnel Kimbembe powiedział kolegom, by nie słuchali tego, co powiedział trener i dali z siebie wszystko w drugiej połowie".

Brazylijczykowi wszystko przekazał jego rodak, Dani Alves. Neymar odniósł się później do całej sprawy mówiąc, że młodzi piłkarze nie słuchają starszych kolegów i szkoleniowca.

- Czasem odezwie się bardziej doświadczony zawodnik, a oni od razu odpowiadają. Trener coś mówi, a oni zaraz gadają. W taki sposób nie tworzy się zespołu. Jesteśmy bardziej doświadczeni i oni powinni nas bardziej szanować i przede wszystkim słuchać - mówił po przegranym spotkaniu o Puchar Francji.

Drugi zgrzyt: mecz z Rennes

We wspomnianym finałowym meczu PSG okazało się gorsze od Rennes, przegrywając w rzutach karnych. Neymar grzmiał: W zespole jest wielu młodych piłkarzy, którzy może niekoniecznie są zagubieni, ale więcej gadają niż słuchają. "Le Parisien" wyjaśnił, co było powodem tej wypowiedzi.

Tuchel traci szatnię PSG. "Sytuacja jest trudna" Trener Paris... czytaj dalej » "Druga sytuacja, do której odniósł się Brazylijczyk, miała miejsce w przerwie spotkania z Rennes. Zawodnik był niezadowolony z powodu braku zaangażowania u młodszych piłkarzy, którzy w szatni woleli zajadać się słodyczami i toczyć towarzyskie rozmowy, zamiast skoncentrować się na wskazówkach przekazywanych przez Tuchela" - czytamy.

Trzeci zgrzyt: Draxler

Na tym nie koniec. Mało brakowało, a Neymar pobiłby się z Julianem Draxlerem. Ta sytuacja miała z kolei miejsce po przegranym spotkaniu ligowym z Montpellier (2:3). Niemiec był niezadowolony, że Brazylijczyk krytykował kolegów na murawie i pokrzykiwał na nich.

"Przed całym zespołem były piłkarz Barcelony podszedł do Niemca i rzekł: kim ty jesteś, by tak się do mnie zwracać? Potrafisz tylko się cofać i podawać do tytułu. Obaj zaczęli na siebie krzyczeć i prawie doszło do bójki, ale w porę interweniowali trener oraz dyrektor sportowy Antero Henrique" - napisał dziennik.

Prawdziwy kapitan

"Le Parisien" zwraca uwagę, że Neymar sam poszedł do dziennikarzy i udzielił kontrowersyjnej wypowiedzi - nikt go o to nie prosił, ale na pewno "Tuchel był zadowolony, bo choć mówi dużo, to niekoniecznie może sobie pozwolić na wojnę z zawodnikami".

Kolejna wpadka PSG. Cavani antybohaterem Piłkarze pewnego... czytaj dalej » "W ciągu tych dwóch tygodni Neymar zachowywał się jak kapitan PSG. Opaskę nosi tylko w reprezentacji Brazylii, gdzie zastąpił w tej roli Thiago Silvę. Jednak o powtórkę w klubie będzie trudno. To skomplikowany proces, mający polityczną wymowę. Sprawy nie ułatwia fakt, że poza boiskiem Neymar potrafił obrazić sędziego w mediach społecznościowych, jeździć na spotkania ze sponsorami i na wycieczki do Włoch, by bawić się w klubach" - podkreślono.

Nie odejdzie

Jednocześnie dziennik wyklucza odejście Neymara do innego klubu. Ostatnio ponownie zaczęło się mówić o jego przenosinach do Realu Madryt, który oprócz pieniędzy w ramach rozliczenia mógłby oddać niechcianego w Bayernie Monachium Jamesa Rodrigueza.

"Media mają pożywkę, bo dzięki ostatnim wydarzeniom w klubie mają argument przemawiającym za odejściem piłkarza. Tymczasem Neymar zostanie w PSG przynajmniej na jeszcze jeden sezon" - czytamy.

"Zawodnik ma wyjątkową więź z Tuchelem. Jest zadowolony z jego wyborów taktycznych oraz z zaufania i zrozumienia, jakim obdarzył go trener. Kto wie, gdyby nie kontuzja Neymara, to ich współpraca być może zaowocowałaby o wiele większym sukcesem" - dodano, mając na myśli triumf w Lidze Mistrzów.