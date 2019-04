Hiszpanie już wiedzą: Pogba ustalił pensję w Realu

- Kiedy przychodziłem do Realu, to zapłacono za mnie 70 lub 72 miliony euro. Już wówczas niektórzy mówili, że to szalona kwota, a zobaczcie, co się dzieje teraz. Nie będę rozmawiał o Mbappe, bo to nie mój piłkarzy i chcę uszanować jego klub, mój zespół oraz moich piłkarzy - powiedział trener Realu Madryt Zinedine Zidane.

"Pogba jest coraz bliżej Realu Madryt. Według ostatnich doniesień francuski pomocnik i Real doszli do porozumienia w sprawie pensji, która ma wynosić 12 milionów euro rocznie po odjęciu podatku" – twierdzi "AS".

Zawodnik zaakceptował wspomnianą kwotę, bo jak się okazuje, na Old Trafford dostaje mniej. To z tego powodu pali się do zmiany pracodawcy. Inny to współpraca ze swoim rodakiem Zinedine'em Zidane'em, który powrócił na ławkę trenerską Królewskich.

"Na początku poprzedniego tygodnia pojawiła się informacja, że na przeszkodzie do finalizacji transferu stoją zarobki Pogby, który w United miał zarabiać 17 milionów euro za sezon. Tymczasem w Madrycie zawsze uważali na kominy płacowe" – tłumaczy hiszpański dziennikarz Marco Ruiz.

"Jednak w ciągu ostatnich 24 godzin okazało się, że Francuz tak naprawdę zarabia w Manchesterze 10 milionów, o dwa mniej niż Alexis Sanchez, co w tej sytuacji nie powinno być przeszkodą – Gareth Bale dostaje 15 milionów, a Sergio Ramos 11,8 miliona" – podkreśla.

Pytanie, za jakie pieniądze Manchester zgodzi się puścić Pogbę. 26-letni Zawodnik kosztował United aż 105 milionów euro, a przynajmniej kilkanaście milionów powędrowało jeszcze do agenta zawodnika Mino Raioli. Z drugiej strony, Real latem nie będzie w stanie pozyskać Kyliana Mbappe lub Neymara, dlatego będzie miał pieniądze, by sprowadzić Pogbę, Edena Hazarda z Chelsea i Lukę Jovicia z Eintrachtu Frankfurt.

Źródło: Getty Images Zawodnik myślami jest już w Madrycie

Wywiera presję

"Obecnie Pogba wywiera presję, by czym prędzej sfinalizować transfer. Zawodnik chce uniknąć opery mydlanej, która towarzyszyła mu w 2016 roku, gdy odchodził z Juventusu do United i był również blisko Madrytu. Francuz zdaje sobie sprawę, że Czerwone Diabły w przyszłym sezonie nie będą liczyły się w walce o trofea, a poza tym chciałby współpracować z Zidane'em" – tłumaczy "AS".

Rzeczywiście Pogba robi, co może, by czym prędzej wyrwać się z Old Trafford. Jak twierdzi "The Times", zawodnik nie współpracuje z przedstawicielami klubu, którzy chcą załatwić mu wizę na letnie tournee w Chinach. Piłkarz ma nadzieję, że wówczas będzie już piłkarzem Realu.

Hiszpanie pewni. Hazard trafi do Realu, wkrótce oficjalne ogłoszenie wielkiego transferu Pomocnik Chelsea... czytaj dalej » "W przeszłości madrycki klub miał bardzo dziwne relacje z agentem Raiolą, ale wszystko wskazuje na to, że obie strony są gotowe do współpracy. To w końcu Włoch ma prowadzić negocjacje w imieniu swojego klienta. Co więcej, miał już zrezygnować z zaplanowanego spotkania z dyrektorami United, którego głównym celem była dyskusja o kontrakcie i przyszłości piłkarza" – informuje "AS".

Nie odmieni, ale…

Głos w sprawie domniemanego transferu Pogby zabrał również legendarny Jorge Valdano. Były piłkarz, trener i generalny menedżer Real Madryt twierdzi, że Francuz nie zbawi Los Blancos, jednak będzie przydatny ze względu na zdobywane bramki.

- Nie sądzę, że przyjście Pogby odmieni Real, ale na pewno wraz z nim pojawią się gole. Pogba w pojedynkę strzelił więcej goli, niż cała linia pomocy Realu – zwraca uwagę Valdano w rozmowie z radiem Onda Cero.

Argentyńczyk ma rację. Jeśli weźmie się pod uwagę defensywnych i środkowych pomocników, to madrytczycy łącznie strzelili 14 goli. Po cztery trafienia mają Casemiro i Luka Modrić, trzy Dani Ceballos, dwa Marcos Llorente i jedno Toni Kroos.

Tymczasem Pogba zdobył w obecnym sezonie 16 bramek w 45 występach i dołożył do tego 11 asyst.