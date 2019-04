Do 12 meczów dyskwalifikacji za jedno zdanie. Sędzia opisał, jak Diego Costa ubliżył jego matce

W meczu na szczycie Primera Division Barcelona wygrała u siebie 2:0 i de facto przypieczętowała zdobycie tytułu mistrzowskiego. Jej przewaga nad drugim w tabeli Atletico wzrosła do 11 punktów. Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu zostało siedem kolejek, strata wydaje się nie do odrobienia - Barcelona zdobywa średnio 2,35 punktu na mecz.

Atletico pozostaje więc walka z Realem Madryt o wicemistrzostwo Hiszpanii, w której z dużym prawdopodobieństwem nie pomoże Costa.

W 28. minucie 30-letni napastnik nie potrafił się pogodzić z jedną z decyzji sędziego i zaatakował go, a konkretnie jego matkę, w mało wyszukany sposób. Jesus Gil Manzano natychmiast pokazał mu czerwoną kartkę, jednak w przekazie telewizyjnym nie było słychać, jakich słów użył piłkarz Atletico.

Sezon z głowy?

Manzano dokładnie opisał je jednak w protokole meczowym: "W 28. minucie zawodnik Diego Costa został usunięty z boiska, ponieważ zaczął krzyczeć do mnie: zesram się na twoją pier*** matkę!".

- Sędzia wyjaśnił mi, co powiedział mu Costa, jednak były to odmienne słowa, niż przekazał mi mój zawodnik. Ale jeśli Costa powiedział to, co zacytował mi arbiter, to zdecydowanie zasłużył na czerwoną kartkę - skomentował trener Atletico Diego Simeone.

Za czerwoną kartkę zwykle pauzuje się jedno spotkanie. Ale jako że Costa w rażący sposób naruszył przepisy, wisi nad nim widmo dużo dłuższej dyskwalifikacji. Za podobne przewinienia taryfikator Primera Division przewiduje od czterech do dwunastu meczów dyskwalifikacji. W tym drugim przypadku Costa miałby więc sezon z głowy.