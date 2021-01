W Bayernie boją się o zdrowie Lewandowskiego

"Kicker" docenił Lewandowskiego. "Rekord Gerda Muellera upadnie w tym sezonie" Robert... czytaj dalej » Salihamidzić liczy, że wszystko zostanie odpowiednio rozplanowane w sprawie występów "Lewego". Polski piłkarz w obecnym sezonie i tak dość często schodził przed końcem spotkania bądź nie pojawiał się na boisku w starciach ze zdecydowanie mniej wymagającymi rywalami.

W obecnym sezonie napastnik wystąpił łącznie w 19 meczach o stawkę, w których strzelił 22 gole i zanotował 6 asyst. Zespół rozegrał 23 spotkania.

Jednak dyrektor sportowy Bawarczyków woli dmuchać na zimne.

Musi pozostać zdrowy

Problem w tym, że Bayern nie zawsze od początku spotkania gra jak z nut. Tak było w ostatniej kolejce ligowej, gdy do przerwy przegrywał na Allianz Arena 0:2 z walczącym o utrzymanie FSV Mainz. Po zmianie stron ekipa z Monachium wzięła się do roboty, a Lewandowski strzelał gole na 4:2 i 5:2. Pozostał na murawie do końca meczu.



- Może schodzić wcześniej. Nie potrzebuję go na murawie w 90. minucie. Musi pozostać zdrowy, to zdecydowanie najważniejsze – powiedział przed kamerami stacji Sky Sport Salihamidzić.



Jak wyliczyła stacja Sport1, polski napastnik miał udział przy dziewięciu bramkach, gdy jego zespół musiał odrabiać straty w ośmiu przypadkach. Przełożyło się to na pięć zwycięstw i trzy remisy.

Rekord nie jest najważniejszy

Po 14. kolejkach Bundesligi "Lewy" ma na koncie już 19 goli. Według legendarnego Lothara Matthaeusa w obecnym sezonie Polak jest w stanie pobić rekord Gerta Muellera w liczbie zdobytych bramek. Słynny snajper w sezonie 1971/1972 trafiał do siatki 40 razy. Jednak Salihamidzicia nie obchodzą żadne rekordy.

- Naprawdę się tym nie przejmuję. Oczywiście, że pozwolę, by tego dokonał. Wierzę, że "Lewy" może zrobić wszystko. Jednak nie jest to coś najważniejszego. Potrzebuję go (w pełni zdrowego) na murawie – podkreślił.

Od stycznia Bayern czeka prawdziwy maraton. Oprócz spotkań Bundesligi, gra jeszcze w Pucharze Niemiec i przede wszystkim fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Ponadto w lutym odbędą się Klubowe Mistrzostwa Świata. Nie można również zapomnieć o meczach reprezentacji Polski, zwłaszcza w eliminacjach do mistrzostw świata 2022, w których Lewandowski na pewno wystąpi.