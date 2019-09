Dyrektor Bayernu pouczył Lewandowskiego. "Myślę, że zrozumiał"

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Przed startem obecnego sezonu Lewandowski zdecydowanie sugerował, że władze Bayernu powinny pomyśleć o poważnych wzmocnieniach. Chodziło mu przede wszystkim o pozyskanie nowych zawodników ofensywnych, mogących zastąpić Arjena Robbena i Francka Ribery'ego. Jego prośby zostały wysłuchane, a do ekipy mistrzów Niemiec dołączyli m.in. Philippe Coutinho i Ivan Perisić.

Jasny przekaz

Podobna sytuacja miała miejsce przed rokiem. Wówczas Polak również krytykował klubowe władze za opieszałość i niezdecydowanie na rynku transferowym. Wtedy praktycznie nikt nie zareagował. Teraz było inaczej - głos w całej sprawie postanowił zabrać Hasan Salihamidzić. Dyrektor sportowy Bayernu na łamach "Kickera" zwrócił uwagę Lewandowskiemu, by ten nie wypowiadał się na temat polityki transferowej mistrzów Niemiec.

- Powiedziałem mu, że nie musi się martwić o moją pracę, pracę Karla-Heinza Rummenigge czy Ulego Hoenessa. I na pewno nie powinien tego robić publicznie. Myślę, że zrozumiał - powiedział Salihamidzić.

Lewandowski się nie zatrzymuje

Pod koniec sierpnia 31-letni kapitan reprezentacji Polski przedłużył kontrakt z Bayernem do 2023 roku. Jego zarobki również poszły znacząco w górę. Obecnie zarabia 20 mln euro rocznie, co uczyniło go najlepiej opłacanym piłkarzem w Bundeslidze.

Start "Lewego" w nowych rozgrywkach jest równie imponujący. W trzech meczach niemieckiej ekstraklasy Polak sześciokrotnie pokonywał bramkarzy rywali, a w 2. kolejce udało mu się nawet strzelić hat-tricka z Schalke (3:0).