Dwie świetne szanse i wymuszenie faulu. "Oczywiste symulowanie Piątka"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Napastnik reprezentacji Polski wyszedł w podstawowym składzie, ale nie wykorzystał okazji na samodzielne objęcie prowadzenia w klasyfikacji strzelców. Z 21 bramkami jest na czele, ale wspólnie z Fabio Quagliarellą z Sampdorii, która w niedzielę podejmie Genoę w spotkaniu derbowym. Milan wygrał w hicie. Piątek bliżej Ligi Mistrzów Piłkarze AC Milan... czytaj dalej »

Wszystko wokół Piątka

W sobotę na San Siro polski napastnik miał dwie dogodne sytuacje. Najpierw po pół godzinie gry wyskoczył najwyżej do dośrodkowania z prawej strony boiska, ale piłka o milimetry minęła słupek. W 70. minucie kapitalną akcję przeprowadził Cristian Zapata, podał w pole karne do Polaka, jednak nasz napastnik, wyrzucony nieco do boku, uderzył wprost w interweniującego bramkarza.

To nie był koniec sytuacji z udziałem Piątka. Najgoręcej było w 57. minucie, gdy reprezentant Polski upadł tuż przed polem karnym, chcąc - zdaniem sędziego - wymusić rzut wolny po faulu Francesco Acerbiego. Co na to były snajper Cracovii? Tylko się uśmiechnął, jednocześnie łapiąc za głowę.



Jedyną bramkę na San Siro strzelił w 79. minucie Franck Kessie, pewnie wykorzystując rzut karny. Już chwilę wcześniej arbiter podyktował jedenastkę dla gospodarzy za zagranie ręką w polu karnym jednego z obrońców Lazio, ale zmienił decyzję po skorzystaniu z systemu VAR. Piątek w pogoni za Ronaldo. Liczby słynnego Brazylijczyka zagrożone Krzysztof Piątek... czytaj dalej »

"To rekord ligi włoskiej"

Po meczu dyrektor Lazio Iglie Tare miał pretensje do sędziego. - Było dużo złych decyzji. Niestety, to, co myśleliśmy, że się może wydarzyć, rzeczywiście miało miejsce. A przyznanie dwóch rzutów karnych w 30 sekund to rekord ligi włoskiej - grzmiał Albańczyk.

Wspomniał też o sytuacji z udziałem polskiego snajpera. - Luis Alberto został ukarany żółtą kartką bez żadnego powodu i przez to będzie pauzował w następnym meczu, a Krzysztof Piątek nie zobaczył kartki za oczywiste symulowanie - krytykował działacz z Rzymu.

Dzięki temu zwycięstwu Milan z dorobkiem 55 punktów awansował na czwarte miejsce, ale w poniedziałek może się z nim zrównać Atalanta Bergamo Arkadiusza Recy, która podejmie Empoli.