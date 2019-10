Kompromitacja bramkarza. Dwa gole z połowy w 90 sekund

14.05 | Trudno wymarzyć sobie lepsze wejście na boisko. Arkadiusz Milik w meczu z Sampdorią pojawił się na placu w 71. minucie. Kilkadziesiąt sekund później, w swojej pierwszej akcji, huknął i strzelił gola rzadkiej urody. W samo okienko bramki. Jego Napoli wygrało na wyjeździe 2:0 (trafił jeszcze Raul Albiol). Dla Milika to czwarte trafienie w tym sezonie. W tym meczu zagrało łącznie pięciu Polaków - także Piotr Zieliński u zwycięzców oraz Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki u pokonanych. Napoli zostało wicemistrzem Włoch, mistrzem po raz kolejny Juventus.

HSV przegrywało z trzecioligowym Chemnitzer FC w Pucharze Niemiec 1:2, ale strzał Sonnego Kittela sprawił, że piłkarze z Hamburga doprowadzili do dogrywki.

Okiwał sześciu rywali oraz bramkarza i wbił piłkę do pustej bramki. Takiego wyczynu, który przypomina te wykonywane kiedyś przez legendarnego Diego Maradonę, dokonał Anderson Diaz podczas mistrzostw Kolumbii do lat 21. Radość defensywnego pomocnika Norte de Santander nie trwała jednak długo, gdyż jego zespół przegrał 2:3.

Niesamowity gol Polaka z własnej połowy. "Czasami musisz dostawić głowę" Polski piłkarz... czytaj dalej » W spotkaniu drugiej ligi japońskiej pomiędzy Montedio Yamagata i Ehime FC, kibice zespołu gospodarzy mogli przecierać oczy ze zdumienia. Nie dość, że ich ulubieńcy wygrali 3:0, to na dodatek strzelili dwa imponujące gole.

"Popis" bramkarza

Po pierwszej połowie Montedio prowadziło 1:0, a po zmianie stron dobiło rywali trafieniami wyjątkowej urody. Najpierw potężny strzał prawą nogą z własnej połowy oddał Shun Nakamura, który dostrzegł, że golkiper Ehime Masahiro Okamoto wyszedł daleko z bramki. Była 61. minuta, gdy piłka znalazła się w siatce.

Jeśli ktoś sądził, że bramkarz gości wyciągnął wnioski z tej niefortunnej sytuacji, to Okamoto postanowił wyprowadzić go z błędu. Minęło zaledwie 90 sekund, gdy gospodarze podwyższyli na 3:0. Tym razem z własnej połowy uderzył Tatsuhiro Sakamoto, ale jego strzał nie był tak mocny i piłka kilka razy odbiła się od murawy. Źle ustawiony Okamoto próbował wracać w kierunku bramki, ale robił to tak niefortunnie, że upadł, a futbolówka przekroczyła linię.



El otro no fue tan bonito, pero gol a mitad de cancha al fin.#MontedioYamagatapic.twitter.com/SjMbvZnrcN — Raúl Muñoz (@RaulMunozMX) 27 października 2019





Dzięki wygranej Montedio awansowało na 2. miejsce w tabeli i jest bliżej gry w J-League, natomiast Ehime przesunęło się w kierunku strefy spadkowej.