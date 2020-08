Gol za golem. Lewandowski wkroczył do elitarnego klubu

BAYERN - CHELSEA. RELACJA

Lewandowski nie zagrał tylko w Monachium z Tottenhamem w fazie grupowej. W pozostałych meczach trafiał do siatki. Pięć goli strzelił w dwumeczu przeciwko Crvenie Zveździe Belgrad, trzy razy trafiał z Olympiakosem i dwie bramki dorzucił z wyjazdowym starciu ze Spurs. Łącznie po fazie grupowej mógł pochwalić się fantastycznym bilansem 10 goli.



Robert Lewandowski has scored in every Champions League game he’s played this season pic.twitter.com/7lZqI2qLtI — B/R Football (@brfootball) August 8, 2020





Król Ligi Mistrzów

Przed wstrzymaniem rozgrywek Champions League pokonał jeszcze raz bramkarza Chelsea, a Bayern wygrał na wyjeździe 3:0. Rewanż, który odbył się w sobotę w Monachium, był więc tylko formalnością. Monachijczycy byli jedną głową w ćwierćfinale.

Lewandowski jednak długo nie czekał na kolejną bramkę. W 10. minucie z rzutu karnego pokonał Willy'ego Caballero. Kilka minut później popisał się asystą, bramkę zdobył Ivan Perisić. W drugiej połowie perfekcyjnie dośrodkował do Corentina Tolisso, który trafił na 3:1.

Mało tego. Sześć minut przed końcem Lewy strzelił kolejnego gola, już 13. w tej edycji Ligi Mistrzów.

Elitarne grono

"Lewy" dołączył również do elitarnego grona piłkarzy strzelających w siedmiu meczach Ligi Mistrzów z rzędu! Wcześniej takim wyczynem mogli się pochwalić tylko: Ruud Van Nistelrooy, Edinson Cavani i Cristiano Ronaldo.

Liczby Lewandowskiego w tym sezonie są wprost kosmiczne. Polak trafiał do siatki 53 razy w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach.

