Wstrząs w Lechii. Dwóch piłkarzy odsuniętych

"Decyzja jest spowodowana ostatnimi wydarzeniami" - podano w komunikacie na oficjalnej stronie klubu.

W przypadku Kuciaka o karze miały zdecydować powody pozaboiskowe.

"Bramkarz drużyny po raz drugi, mimo wcześniejszej rozmowy, w sposób niewłaściwy zachował się podczas udzielania wywiadu dziennikarzom w strefie mieszanej" - napisano.

Decyzja odnośnie Malocy podyktowana została "brakiem odpowiedniej postawy, która jest wymagana od członka rady drużyny".

Dodano, że obaj zawodnicy nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu składu przez sztab szkoleniowy podczas nadchodzącego spotkania 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy z liderem Rakowem Częstochowa.

Półtora miesiąca bez zwycięstwa

Na pięć kolejek przed końcem sytuacja biało-zielonych w tabeli jest bardzo zła. Zespół Davida Badii zajmuje przedostatnie, 17. miejsce. Do 15., ostatniej niezagrożonej lokaty traci sześć punktów.

Ostatnie zwycięstwo odniósł 10 marca z Miedzią Legnica (4:0). W ostatni weekend wprawdzie Lechia przerwała serię 449 minut bez gola, ale i tak przegrała z Cracovią 1:2. Wcześniej na własnym stadionie uległa Pogoni Szczecin (0:1), jednak zaprezentowali się z dobrej strony i rozbudzili nadzieje.

To po tym spotkaniu Kuciak skrytykował kolegów z drużyny. - Potrzebujemy bramek. Czwarty mecz z rzędu zero z przodu. Halo! Gdzie jesteśmy? I będziemy mówić, że mamy najgorszą defensywę? Już mam tego dosyć. Myślę, że od już od dłuższego czasu mamy ofensywę dramatyczną. Niech to wezmą na siebie w końcu - grzmiał w wywiadzie w telewizji Canal Plus.