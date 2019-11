Ogłoszono nominowanych do Drużyny Roku. Ósma szansa Roberta Lewandowskiego

We wrześniu nagrodę FIFA The Best otrzymał Lionel Messi

"France Football": Messi namawia Neymara na powrót. "Za dwa lata już mnie tu nie będzie" "France Football"... czytaj dalej » Kapitan reprezentacji Polski jest jednym z trzech zawodników Bayernu Monachium, którzy znaleźli się na liście nominowanych. Oprócz "Lewego" docenieni zostali Joshua Kimmich, Thiago Alcantara i Serge Gnabry. Polak jeszcze ani razu nie znalazł się w Drużynie Roku.

Mimo że liczba goli strzelonych jesienią przez snajpera mistrzów Niemiec jest imponująca, miejsce w ataku Drużyny Roku może być trudne do zdobycia. Lewandowski będzie rywalizował, jak co roku, z takimi piłkarzami jak Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Po tym sezonie w gronie faworytów do Drużyny Roku UEFA znaleźli się również Sadio Mane i Mohamed Salah, napastnicy Liverpoolu, triumfatora ostatniej edycji Ligi Mistrzów.

Największą liczbą kandydatów do Drużyny Roku UEFA może pochwalić się właśnie klub z Anfield Road - aż dziesięciu zawodników. Połowa graczy docenionych za ten rok gra w angielskiej Premier League.

O tym, kto znajdzie się w Drużynie Roku UEFA, zadecydują kibice. Głosowanie potrwa do 9 stycznia.



#TeamOfTheYear is back!



stars compete for YOUR vote

Who should make the best team of 2019?



VOTE NOW! — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2019





Wszystkie nominacje do Drużyny Roku UEFA:

Bramkarze: Alisson Bekcer (Liverpool), Ederson (Manchester City), Jan Oblak (Atletico Madryt), Andre Onana (Ajax Amsterdam), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona);

Obrońcy: Jordi Alba (Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Cesar Azpiliqueta (Chelsea), Daley Blind (Ajax Amsterdam), Matthijs de Ligt (Juventus), Jose Gimenez (Atletico Madryt), Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aymeric Laporte (Manchester City), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madryt), Andy Robertson (Liverpool), Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur);

Pomocnicy: Thiago Alcantara (Bayern Monachium), Bernando Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Frenkie De Jong (Barcelona), Angel Di Maria (PSG), Fabian Ruiz (Napoli), Fabinho (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), Jorginho (Chelsea Londyn), N’Golo Kante (Chelsea Londyn), David Silva (Manchester City), Donny van de Beek (Ajax Amsterdam), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam);

Napastnicy: Sergio Aguero (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal Londyn), Roberto Firmino (Liverpool), Serge Gnabry (Bayern Monachium),Eden Hazard (Real Madryt), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Robert Lewndowski (Bayern Monachium), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Crisriano Ronaldo (Juventus), Mohamed Salah (Liverpool), Heung-Min Son (Tottenham Hotspur), Raheem Sterling (Manchester City), Dusan Tadić (Ajax Amsterdam).