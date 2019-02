Spryt Lewandowskiego przy golu na wagę awansu

Robert Lewandowski znalazł się w polu karnym i posłał piłkę na głowę do Kingsleya Comana, który z bliskiej odległości wepchnął ją do siatki w dogrywce. Bayern Prowadził na Stadionie Olimpijskim 3:2.

Dogrywka i pięć goli w Berlinie. Lewandowski asystował Męczarnie Bayernu... czytaj dalej » To nie był łatwy mecz dla Bayernu, łatwego życia nie miał Lewandowski, który w Berlinie przez dwie godziny był pieczołowicie pilnowany przez obrońców gospodarzy. Polak musiał walczyć o każdą piłkę. Nie odpuszczał. Właśnie dzięki wysiłkowi Polaka goście zdobyli w dogrywce gola na wagę awansu.

Po jednym z wielu dośrodkowań w pole karnym, polski snajper pognał do piłki, strąconej wcześniej przez obrońcę. Ruszył do niej także bramkarz Herthy. "Lewy" był szybszy, zdążył włożyć nogę. I zrobił to w taki sposób, aby futbolówka poleciał w okolice linii bramkowej. Tam czekał na nią Kingsley Coman, który z bliska zdobył decydującą jak się później okazało bramkę.

To była druga asysta

To była druga asysta Lewandowskiego. Wcześniej, jeszcze w pierwszej połowie, powalczył o piłkę w ten sposób, że ta spadła pod nogi Serge'a Gnabry'ego. Niemiec popisał się kapitalnym uderzeniem, zdobywając gola na 1:1.

Wyniki 1/8 finału Pucharu Niemiec:

wtorek:

Borussia Dortmund - Werder Brema 3:3, 2-4 w karnych

Hamburger SV - FC Nuernberg 1:0

Heidenheim - Bayer Leverkusen 1:2

Duisburg - Paderborn 1:3

środa:

RB Leipzig – VfL Wolfsburg 1:0

Holstein Kiel – FC Augsburg 0:1

Hertha BSC - Bayern Monachium. 2:3 (po dogrywce)

FC Schalke 04 – Fortuna Duesseldorf 4:1