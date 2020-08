Legia poczeka na rywala. Mecz eliminacji LM odwołany przez koronawirusa

Spotkanie Drity z Linfield FC miało się rozpocząć o godz. 18 na obiekcie w Nyonie, zlokalizowanym obok siedziby Europejskiej Unii Piłkarskiej.



Dobre losowanie Legii. W drodze do LM może trafić na swojego byłego trenera Jedna niewiadoma... czytaj dalej » Jak poinformowała UEFA, po ujawnieniu już drugiego pozytywnego przypadku koronawirusa w kosowskiej drużynie szwajcarskie władze we współpracy z UEFA zdecydowały o poddaniu zespołu Drity kwarantannie.

Możliwy awans bez gry

Zgodnie z przepisami UEFA dotyczącymi powrotu do gry podczas pandemii COVID-19, można zezwolić na kontynuację rywalizacji po pozytywnych testach, chyba że lokalne organy zdrowia publicznego wymagają, aby duża grupa piłkarzy lub cała drużyna została poddana kwarantannie.



Pierwszy pozytywny przypadek w Dricie odnotowano w piątek, a zawodnik - razem z innym piłkarzem, z którym miał kontakt - rozpoczął przymusową izolację. Pozostali gracze przed przybyciem do Szwajcarii uzyskali wynik negatywny.



Dzień później Drita Gnjilane pokonała w rundzie przedwstępnej Inter Club d'Escaldes z Andory 2:1, natomiast Linfield FC wygrał z Tre Fiori z San Marino 2:0. Te dwa mecze również rozegrano w Nyonie.



Poniedziałkowe badania wykazały, że drugi piłkarz drużyny z Kosowa uzyskał pozytywny wynik. Ponieważ, jak poinformowała UEFA, ten zawodnik był w ostatnich dniach w kontakcie z innymi członkami delegacji, wtorkowe spotkanie nie mogło się odbyć.



Powrót Kapustki do ekstraklasy coraz bliżej. Zostały tylko testy medyczne Bartosz Kapustka... czytaj dalej » Decyzję w sprawie meczu ma teraz podjąć Komisja Kontroli i Dyscypliny UEFA. Jak podała agencja AP, niewykluczone, że Linfield może awansować bez gry.

Legia zagra u siebie

Już wcześniej ustalono, że Legia spotkanie 1. rundy eliminacji rozegra u siebie 18 sierpnia.



Wobec braku terminów spowodowanych długą przerwą w piłkarskim kalendarzu, zwycięzcy trzech pierwszych rund kwalifikacji LM muszą zostać wyłonieni zaledwie w jednym meczu. Gospodarz jest ustalany w drodze losowania.



Na razie wiadomo, że Legia w pierwszej i ewentualnie drugiej rundzie zagra w Warszawie. Jeżeli przejdzie pierwszego rywala, kolejnym przeciwnikiem będzie Ararat-Armenia lub cypryjska Omonia Nikozja.