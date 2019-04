Zginęła matka młodego piłkarza. Trener ze łzami w oczach prosił o przerwanie meczu

Mecz rozegrano w sobotę w stolicy Portugalii. Niespełna dwie minuty przed planowym ostatnim gwizdkiem trener młodej drużyny Bragi Artur Jorge poprosił sędziego o wcześniejsze zakończenie spotkania.

Chwilę wcześniej dotarła do niego wiadomość o dramacie na autostradzie A1, w połowie drogi między Bragą a Lizboną. W wypadku trzech samochodów zginęła matka Davida Veigi, środkowego pomocnika Bragi. Rodzice podróżowali na mecz syna. W wyniki zderzenia Sandra Pinto zmarła na miejscu, a ojciec Davida odniósł poważne obrażenia.



Arbitra nie trzeba było specjalnie przekonywać. Starcie skończył się przed czasem, a na zdjęciach uchwycono moment, gdy trener Jorge zmierza zapłakany ku ławce.





Braga's youth game vs Benfica ended 90 seconds early because one of the players lost his mother during the match in a car accident.



Braga's manager, in tears, asked the referee to end the game when news broke out.



Truly heartbreaking for David Veiga, Stay strong. pic.twitter.com/SYNuU08Cfm — CaughtOffside (@caughtoffside) 7 kwietnia 2019







"W tym momencie bólu, klub jest i będzie z naszym piłkarzem, życząc mu, by jego tata jak najszybciej wrócił do zdrowia" - napisał w oświadczeniu klub Veigi.

Nigdy nie będzie sam

Dzień później Braga przekazała publicznie młodemu zawodnikowi kolejne słowa wsparcia. "Ten Wojownik nigdy nie będzie sam. To dla ciebie, David" - oświadczył klub w mediach społecznościowych.



Do wpisu dołączono 25-sekundowe wideo, na którym widać, jak piłkarze innej młodzieżowej grupy tego klubu zebrali się w kółku, przy leżącej na boisku koszulce piłkarza, tej samej, w której wystąpił w sobotę. Na koniec jest bojowy okrzyk i brawa. Dla Davida.



Um Gverreiro NUNCA caminhará sozinho



Esta é para ti, David Veiga! pic.twitter.com/zutQByYnJw — SC Braga (@SCBragaOficial) 7 kwietnia 2019









Chłopaka wsparł również reprezentacyjny obrońca Joao Cancelo. "Bądź silny, Wojowniku" - zaapelował piłkarz Juventusu. On jak mało kto wie, co czuje David. Cancelo również stracił matkę w wypadku, też miał wtedy 19 lat.