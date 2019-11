Koszmarna kontuzja. Piłkarze odwracali głowy, winowajca płakał

Była 78. minuta spotkania 11. kolejki Premier League. Pędzącego z piłką Portugalczyka gonił Heung-Min Son. Koreańczyk zdecydował się na wślizg. Zrobił to beznadziejnie, nie trafił w piłkę, a w nogi rywala. Ten, wytrącony z równowagi, jeszcze wpadł na obrońcę Tottenhamu Serge'a Auriera i nieszczęśliwe upadł, z nienaturalnie wygiętą prawą stopą.

Źródło: PAP/EPA Portugalczyk został zniesiony na noszach

Sprawa była bezdyskusyjna - poważne złamanie w okolicach stawu skokowego.

- Coś strasznego - skwitował Pat Nevin, były piłkarz Evertonu, który analizował mecz dla BBC Radio.

- Piłkarze wyglądają na zdruzgotanych, z głowami schowanymi w rękach. Panuje tu wielkie zamieszane - relacjonował.

Son ze łzami w oczach

Wszyscy, którzy zobaczyli efekt faulu, koledzy Gomesa z Evertonu i rywale z Tottenhamu, odwracali głowy. Zasłaniali je rękami.

Sam winowajca wpadł w histerię, płakał, bo pewnie zdawał sobie sprawę, do czego się przyczynił.

Źródło: PAP/EPA Do Sona dotarło, co się wydarzyło



Sędzia ukarał go najpierw żółtą kartkę, ale decyzję i kolor zmienił. Son wyleciał z boiska. Gomesa zniesiono na noszach, kibice pożegnali go brawami.

Do tego momentu londyńczycy prowadzili po golu Dele Allego. Wyrównał już w doliczonym czasie Cenk Tosun.

Wyniki 11. kolejki:

Crystal Palace - Leicester City 0:2

Everton - Tottenham Hotspur 1:1

Watford - Chelsea 1:2

Bournemouth - Manchester United 1:0

Arsenal - Wolverhampton 1:1

Aston Villa - Liverpool 1:2

Brighton - Norwich City 2:0

Manchester City - Southampton 2:1

Sheffield United - Burnley 3:0

West Ham United - Newcastle United 2:3