Piłkarze Ajaksu rozchwytywani. Jeden z nich może trafić na Bernabeu

Choć zdaniem dziennika "AS" Pogba ustalił wysokość pensji w Realu i zgodził się na 12 milionów euro za sezon, to do finalizacji transferu nadal daleka droga. Ponoć Francuz "wywiera presję na United" i chce, by transakcja czym prędzej doszła do skutku, bo zamierza "uniknąć opery mydlanej, która towarzyszyła mu w 2016 roku, gdy odchodził z Juventusu do United".

Problem w tym, że kluby mają za sobą tylko wstępne rozmowy, a Manchester może zażądać za Pogbę nawet 160 milionów euro. Dlatego na Bernabeu zastanawiają się, czy warto wydawać tak duże pieniądze na jednego zawodnika, skoro za wspomnianą kwotę można pozyskać minimum dwóch klasowych piłkarzy.

Źródło: Getty Images Pogba bardzo chce przejść do Realu

Holenderska alternatywa

"To jasne, że szkoleniowiec Zinedine Zidane najchętniej w linii pomocy widziałby Paula Pogbę, ale ludzie zasiadający w gabinetach na Bernabeu rozważają inne opcje" – czytamy w "Marce".

Nowym kandydatem do wzmocnienia Królewskich jest Van de Beek. Środkowy pomocnik Ajaksu ma za sobą znakomity czas – w pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Tottenhamem strzelił jedynego gola, a we wszystkich rozgrywkach zdobył już 16 bramek i zanotował 11 asyst w 53 meczach.

Hiszpanie przekonani: rewelacja Bundesligi zagra w Realu. Padła kwota i długość kontraktu Im bliżej końca... czytaj dalej » "22-letni zawodnik doskonale wie, kiedy wejść w pole karne, potrafi wykończyć akcję i ma potencjał, by osiągnąć wielkie rzeczy w Amsterdamie lub innym miejscu. Produkt akademii Ajaksu jest świetny technicznie i ma dobre warunki fizyczne. W meczach z Juventusem i Tottenhamem pokazał, że dobrze czyta grę, kilka razy przejął piłkę, nie bał się wślizgów i walki oraz potrafił poderwać kolegów do ataku" – tak "Marca" zachwala pięciokrotnego reprezentanta Holandii.

60 milionów

Choć Van de Beek do tej pory cieszył się mniejszym zainteresowaniem niż jego koledzy z Ajaksu, Frenkie de Jong i Matthijs de Ligt, to po ostatnich występach sytuacja się zmieniła.

"PSG również jest nim zainteresowane, dlatego Los Blancos wiedzą, że będą musieli za niego zapłacić dużo pieniędzy. De Jong przejdzie do Barcelony za 74 miliony euro, a Van De Beek powinien kosztować około 60 milionów, o ile zostanie sprzedany" – podkreśla hiszpański dziennik.

To i tak zdecydowanie mniej, niż kosztowałby Pogba. Ponadto De Beek jest młodszy od Francuza o cztery lata, ciągle się rozwija i najlepsze dopiero przed nim.

Źródło: Getty Images Van de Beek strzelił gola w meczu z Tottenhamem

Na tym nie koniec

Latem w Madrycie dojdzie do prawdziwej rewolucji. Biorąc pod uwagę piłkarzy przebywających na wypożyczeniu, z klubem może się pożegnać nawet dwunastu zawodników. Oczywiście w ich miejsce przyjdą nowi.

Hiszpanie znają już datę. Następca Cristiano Ronaldo niebawem zawita do Madrytu Reprezentant... czytaj dalej » "AS" twierdzi, że Real zaklepał już transfer Luki Jovicia z Eintrachtu Frankfurt i zapłaci za niego aż 60 milionów euro, z czego 12 mln ma powędrować na konto Benfiki. 21-letni Serb ma podpisać sześcioletni kontrakt. Ten sam dziennik napisał, że madrycki klub osiągnął słowne porozumienie z pomocnikiem Tottenhamu Christianem Eriksenem, choć kluby nie rozpoczęły jeszcze negocjacji.

Natomiast "Marca" dwa dni temu informowała, że również Eden Hazard z Chelsea praktycznie jest już piłkarzem Królewskich, a oficjalnie ogłoszenie transferu nastąpi po zakończeniu sezonu Premier League. "Zidane po raz pierwszy poprosił hiszpańskiego giganta o pozyskanie Hazarda w 2012 roku. Teraz będzie miał okazję trenować piłkarza, którego Jose Mourinho nie chciał w Madrycie. Będzie to pierwszy element letniej przebudowy Los Blancos" – napisano.