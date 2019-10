Powrót do kadry po ponad sześciu latach. Znają się z trenerem Brzęczkiem

27-letni Furman rozegrał dotychczas dwa spotkania w reprezentacji Polski. Ostatni raz w biało-czerwonych barwach zagrał 2 lutego 2013 roku w towarzyskim meczu z Rumunią (4:1) na zgrupowaniu w Maladze. Wcześniej regularnie grał w reprezentacji Polski U-20 i U-21.

Źródło: newspix.pl Furman cieszy się z gola

Pracował z selekcjonerem

Kolejny piłkarz nie przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Karol Linetty... czytaj dalej » Furman karierę rozpoczynał w Szydłowiance Szydłowiec, skąd w 2006 roku przeszedł do Legii Warszawa. W stolicy wywalczył trzy tytuły mistrzowskie. W 2014 roku został sprzedany do francuskiego klubu Toulouse FC. Tam furory jednak nie zrobił, dlatego był wypożyczany do Legii i włoskiego Hellasu Werona.

W czerwcu 2016 roku trafił do Wisły Płock, w której gra do dzisiaj. Furman jest niekwestionowanym liderem Nafciarzy. Przez sezon, od lipca 2017 roku ten zespół trenował Jerzy Brzęczek. Stamtąd trafił do reprezentacji Polski.

W mediach wielokrotnie pojawiały się plotki, że Furman ma bardzo duży wpływ na decyzje ówczesnego trenera płockiej drużyny.

Lista kontuzjowanych

Wcześniej w środę z reprezentacji ubył kontuzjowany pomocnik Karol Linetty. Wypadł z kadry wskutek urazu mięśnia przywodziciela, jakiego doznał na treningu Sampdorii Genua. We wtorek podobny uraz wykluczył Dawida Kownackiego z Fortuny Duesseldorf. Wcześniej z powodów zdrowotnych szanse na występ w październikowych meczach stracili bramkarz West Ham United Łukasz Fabiański i pomocnik Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski.