Zabójcza końcówka Lecha Poznań. Ma historyczny awans w europejskich pucharach

Liga Konferencji. Mecz Djurgardens IF – Lech Poznań

Liga Konferencji. Mecz Djurgardens IF – Lech Poznań

Liga Konferencji. Mecz Djurgardens IF – Lech Poznań

DJURGARDENS IF - LECH POZNAŃ: TAK RELACJONOWLAIŚMY MECZ

Ważną część planu mistrzowie Polski zrealizowali przed tygodniem, gdy u siebie wygrali 2:0. W rewanżu czekała na nich walka na gorącym i dość egzotycznym terenie. Gospodarzy wspierał komplet widzów. Mecz odbył się na sztucznej murawie, do której polski zespół nie jest przyzwyczajony.

Czerwona kartka przed przerwą

Lech rozegrał pierwszą połowę bardzo mądrze. Nie myślał o bronieniu zaliczki, robił wszystko, aby trzymać rywala daleko od swojej bramki. Nie dał się zdominować, dzięki czemu Djurgardens nie stworzyło żadnej dogodnej okazji. Sam był bardzo blisko trafienia, kiedy w słupek trafił Mikael Ishak.

Poznanianie przed przerwą mogli zapisać na swoim koncie jeszcze jeden mały sukces. Z boiska wyleciał Markus Danielson. Obrońca gospodarzy dostał czerwoną kartkę po faulu na Alfonso Sousie, który wychodził na czystą pozycję strzelecką.

Źródło: Getty Images Gospodarze musieli grać w osłabieniu

Drugą połowę polski zespół zaczął od mocnego uderzenia. Zepchnięci pod swoją bramkę gospodarze przez moment bronili się rozpaczliwie i tylko szczęściu zawdzięczali to, że nie stracili gola. Lech dwukrotnie obijał słupek ich bramki. Najpierw nieznacznie pomylił się Filip Szymczak, potem Radosław Murawski.

Liga Mistrzów 2022/2023: Kiedy losowanie par 1/4 finału? O której godzinie? Liga Mistrzów zna... czytaj dalej » W kolejnych minutach lechici potwierdzali, że czują się na boisko zdecydowanie lepiej od rywali. Sytuacje mieli, bramka paść powinna. Znów zawiodła skuteczność, bo najpierw strzał Skórasia obronił bramkarz, potem uderzenie z bliska głową Ishaka poszybowało nad poprzeczką.

Szwedzki zespół nie potrafił ułożyć sobie gry, a na dodatek grał coraz bardziej nerwowo. Co innego Lech. Goście doczekali się, wszystko wyszło perfekcyjnie od początku do końca akcji, jaką przeprowadzili kilkanaście minut przed ostatnim gwizdkiem. Była szybka wymiana podań, a za chwilę uderzenie nie do obrony. Popisał się Filip Marchwiński.

Szwedzi do siatki trafić zdołali, ale i tak gola nie uznano, bo sędziowie słusznie dopatrzyli się pozycji spalonej.

Na dodatek dość nie miał Lech. W samej końcówce dorzucił jeszcze dwa gole. Najpierw na listę strzelców wpisał się Kwekweskiri, a potem Skóraś.

Lech Poznań zapisał się w historii

Dzięki awansowi Lech dołączył do wąskiego grona polskich klubów, które dobrnęły do ćwierćfinałów europejskich pucharów.

Dotychczas ta sztuka udało się siedmiu drużynom: Górnikowi Zabrze, Legii Warszawa, Ruchowi Chorzów, Stali Mielec, Śląskowi Wrocław, Wiśle Kraków oraz Widzewowi Łódź.

Źródło: PAP/EPA Lech zagra w ćwierćfinale Ligi Konferencji

Liga Konferencji. Z kim może zagrać Lech i kiedy losowanie 1/4 finału?

Lechici zaczęli przygodę z europejskimi pucharami od eliminacji Ligi Mistrzów. Odpadając już w pierwszej rundzie z azerskim Karabachem Agdam, szybko skazali się jednak na walkę w Lidze Konferencji, która prestiżem ustępuje także Lidze Europy.

Po przejściu trzech rund eliminacji trafili do fazy grupowej tych rozgrywek. Tam potrafili ograć między innymi Villarreal. W 1/16 finału wyeliminowali norweski zespół - FK Bodo/Glimt.

Losowanie ćwierćfinałów rozgrywek odbędzie się w piątek o 14.00. Kto może być rywalem lechitów? Takie wyniki padły przed tygodniem w pozostałych meczach:

AEK Larnaka - West Ham United 0:2

Sheriff Tyraspol - Nice 0:1

Anderlecht - Villarreal 1:1

Fiorentina - Sivasspor 1:0

FC Basel - Slovan Bratysława 2:2

KAA Gent - Istanbul Basaksehir 1:1

Lazio - AZ Alkmaar 1:2

WYNIK:

Djurgardens IF - Lech Poznań 0:3

bramka: Marchwiński 77', Kwekweskiri 90', Skóraś 90'