Grał z Rosją na Euro, został powołany do armii

O sprawie poinformował portal ria.ru, który podkreśla, że były piłkarz w wieku 37 lat przekroczył już limit wiekowy rekrutacji do częściowej mobilizacji i walki w Ukrainie, który wynosi 35 lat. Dziennikarze podkreślają, że Bilaletdinow mógł zostać wezwany, ponieważ wcześniej miał już doświadczenie z wojskiem.

Złożył przysięgę, ale nie służył

Rosjanie z Orlen Wisły powołani do kadry. "Nie możemy ich nie puścić" Dwóch zawodników... czytaj dalej » 21 września Putin ogłosił w Rosji częściową mobilizację, by wesprzeć swoje wojską, które od lutego prowadzą inwazję zbrojną na Ukrainę. Minister Obrony Siergiej Szojgu precyzował, że wtedy, że chodzi o 300 tysięcy mężczyzn, którzy służyli już w wojsku, mają doświadczenie bojowe i niezbędną specjalizacje dla sił zbrojnych.

W rozmowie z "RIA Novosti" zdziwienie wezwaniem dla syna wyraził Rinat Bilaletdinow. Jest wręcz przekonany, że Dinijar został powołany do armii niesłusznie. - On naprawdę dostał wezwanie. Trudno tu mówić o emocjach, ponieważ Dinijar złożył przysięgę, ale nie służył w wojsku, odrobił wojsko w sporcie. To było 19 lat temu - dziwi się Bilaletdinow senior.

I dodaje: - Prawo stanowi, żeby wzywać ludzi w wieku do 35 lat, a Dinijar ma 37, więc jest tu jakaś niespójność. Gdyby ogłoszono powszechną mobilizację nie miałbym pytań. Jest ona jednak częściowa, więc wszystko powinno odbywać się zgodnie z prawem.

Dinijar Bilaletdinow ma na koncie 46 występów i sześć goli w barwach reprezentacji Rosji. Pomógł jej dotrzeć do półfinału Euro 2008. Po tamtym udanym turnieju przeniósł się z Lokomotiwu Moskwa do Evertonu, dla którego rozegrał 75 spotkań.

Zawodową karierę zakończył w 2018 roku, kiedy grał na Litwie. W ostatnim czasie był trenerem w drugiej lidze rosyjskiej.