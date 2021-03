Wielkie emocje w Zagrzebiu. Hat-trick pogrążył Tottenham

Powrót Garetha Bale'a do Tottenhamu jest już niemal pewny. W piątek Walijczyk przybył do ośrodka treningowego Enfield Training Centre. Transfer Bale'a z Realu Madryt do Tottenhamu ma zostać potwierdzony w sobotę 19 września.

Pierwsze spotkanie, rozgrywane w Londynie, zakończyło się pewnym zwycięstwem Tottenhamu 2:0. Biorąc pod uwagę dobrą formę zawodników Jose Mourinho, wydawało się, że w rewanżu nie ma szans na niespodziankę.

Tymczasem to Dinamo było stroną przeważającą i częściej stwarzało zagrożenie pod bramką rywali. Najbliżej szczęścia był Lovro Majer, po którego strzale piłka o centymetry minęła słupek.

Natomiast goście niespecjalnie kwapili się do ataku. Skoncentrowali się na defensywie, choć raz niezłą okazję miał Harry Kane. Problem w tym, że angielski napastnik uderzył za lekko i Dominik Livaković spokojnie złapał futbolówkę.

Świetne Dinamo i dogrywka

Po zmianie stron gospodarze postawili na kontry. I to właśnie po jednej z nich w 62. minucie padł gol. Majer dograł do Orsicia, a ten popisał się kapitalnym uderzeniem sprzed pola karnego. Bramkarz był bez szans. Tym samym Dinamo potrzebowało jeszcze jednej bramki, by doprowadzić do dogrywki.

Mourinho postanowił dokonać kilku zmian, ale żaden z rezerwowych się nie wyróżnił. Szansę zmarnował natomiast Lucas, który był niepilnowany w polu karnym, jednak nie wykazał się skutecznością. To się zemściło.

W 83. Orsić wyrównał stan rywalizacji w dwumeczu na 2:2. Tym razem wykończył zespołową akcję celnym strzałem z kilku metrów. Co więcej, Tottenham nie zdołał odpowiedzieć i doszło do dogrywki.

Początek był spokojny, choć z lekkim wskazaniem na piłkarzy Damira Krznara. Z kolei w drugiej części ponownie błysnął ten, który miał już na koncie dwa gole. Orsić w fenomenalnym stylu poradził sobie z trzema rywalami, a następnie huknął z dystansu i piłka wylądowała tuż przy słupku.

3:0, hat-trick 28-latka i awans drużyny z Zagrzebia stał się faktem.

Źródło: Getty Images Orsić strzelił trzy gole dla Dinama

Arsenal przegrał, ale awansował

Niespodzianką była porażka Arsenalu, który na Emirates okazał się gorszy od Olympiakosu. Przyjezdni zwyciężyli 1:0 po trafieniu Youssefa El Arabiego, ale i tak nie wystarczyło im to do awansu. W pierwszym meczu zespół Mikela Artety zwyciężył 3:1.

Roma po raz drugi pokonała Szachtar Donieck, tym razem 2:1 na wyjeździe (pierwszy mecz 3:0). Natomiast pełniące rolę gospodarza Molde wygrało 2:1 z Granadą w drugim spotkaniu rozgrywanym na neutralnym terenie w Budapeszcie. Pierwszy meczy zakończył się jednak zwycięstwem faworyzowanej ekipy z Hiszpanii 2:0, co dało jej awans.





Wyniki rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Europy



Arsenal – Olympiakos 0:1 (pierwszy mecz 3:1)

Dinamo Zagrzeb – Tottenham 3:0 (pierwszy mecz 0:2)

Molde – Granada 2:1 (pierwszy mecz 0:2)

Szachtar Donieck – Roma 1:2 (pierwszy mecz 0:3)

AC Milan - Manchester United 0:1 (pierwszy mecz 1:1)

Rangers - Slavia Praga 0:2 (pierwszy mecz 1:1)

Villarreal - Dynamo Kijów 2:0 (pierwszy mecz 2:0)

Young Boys - Ajax 0:2 (pierwszy mecz 0:3)