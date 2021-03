Kapitan mówi o "hańbie", Mourinho przeprasza. Rozpacz po pucharowej katastrofie

W pierwszym meczu Tottenham wygrał u siebie 2:0. Biorąc pod uwagę klasę Anglików, zaliczka wydawała się być bezpieczna. Ale przebieg rewanżu zaskoczył. Dinamo najpierw doprowadziło do dogrywki, a w niej dorzuciło kolejne trafienie. Wygrana 3:0 dała mu awans.

Nudy na San Siro. Pogba wprowadził United do ćwierćfinału Nici z widowiska,... czytaj dalej » - Piłkarze Dinama zostawili na boisku krew, pot i energię. Ostatecznie także łzy, szczęścia. W trakcie spotkania zachowali pokorę, a przy tym byli niesamowicie zaangażowani - ocenił rywali Mourinho, który więcej słów, niezwykle gorzkich, poświęcił postawie podopiecznych.

- Prowadzony przeze mnie zespół - podkreślam, przeze mnie - nie wyglądał, jakby rozgrywał ważny mecz. Niczego nie wniósł. Nie tylko, jeśli chodzi o piłkę, ale także o podstawy - szacunek do wykonywanej pracy czy poświęcenie. Mogę tylko przeprosić kibiców. Mam nadzieję, że czują to, co ja. Mogliśmy przetrwać lub umrzeć. I właśnie umarliśmy. Czuję coś więcej niż smutek - dodał.

W słowach nie przebierał też kapitan drużyny Hugo Lloris. Francuz zasugerował, że problemy trapiące Tottenham nie wzięły się znikąd.

- To była hańba. Mam nadzieję, że wszyscy poczują się za to odpowiedzialni. Smak tej porażki jest o wiele bardziej bolesny niż się wydaje. Jesteśmy klubem z ambicjami, ale w tej chwili zespół stanowi odzwierciedlenie tego, co dzieje się dookoła. W przeszłości przeżywaliśmy wspaniałe chwile, bo mogliśmy sobie ufać, drużyna stanowiła jedność. Dziś nie jestem pewny, czy tak jest - stwierdził Francuz.

Źródło: Getty Images Tottenham już poza pucharami

Niepewna przyszłość

Tottenham zaprzepaścił szansę, aby jako zwycięzca rozgrywek Ligi Europy dostać automatyczną przepustkę do Ligi Mistrzów. O awans do elity poprzez Premier League nie będzie mu łatwo. W tabeli zajmuje ósme miejsce ze stratą sześciu punktów do czwartej Chelsea.

Szefowie londyńczyków nie ukrywali, że zatrudnili Mourinho, aby wzbogacić gablotę z klubowymi trofeami. Na razie Portugalczykowi nie udało się tego dokonać. Szansą będzie kwietniowy finał Pucharu Ligi z Manchesterem City. Pytanie tylko, czy rozegrają go po wodzą Mourinho.

Wyniki rewanżowych spotkań 1/8 finału Ligi Europy



Arsenal – Olympiakos 0:1 (pierwszy mecz 3:1)

Dinamo Zagrzeb – Tottenham 3:0 (pierwszy mecz 0:2)

Molde – Granada 2:1 (pierwszy mecz 0:2)

Szachtar Donieck – Roma 1:2 (pierwszy mecz 0:3)

AC Milan - Manchester United 0:1 (pierwszy mecz 1:1)

Rangers - Slavia Praga 0:2 (pierwszy mecz 1:1)

Villarreal - Dynamo Kijów 2:0 (pierwszy mecz 2:0)

Young Boys - Ajax 0:2 (pierwszy mecz 0:3)