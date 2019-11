"VAR to kawałek gó***". Były trener Lecha znów wpadł w furię

Na stadionie Maksimira Dinamo prowadziło 3:1 do trzeciej minuty doliczonego czasu gry. Mimo tego meczu nie wygrało. Szachtar najpierw wbił gola kontaktowego, a chwilę później w desperackim ataku w polu karnym Dinama pojawił się bramkarz gości Andrij Pjatow. Doświadczony zawodnik padł na murawę po kontakcie z jednym z rywali, a sędzia Felix Brych z Niemiec - po analizie w systemie VAR - podyktował rzut karny. Tego nie zmarnował Tete i skończyło się remisem.

Bjelica: nie potrzebujemy systemu VAR

Po meczu z takim obrotem spraw nie mógł pogodzić się Bjelica. Szkoleniowiec wręcz wychodził z siebie.

Kontuzja, czerwona kartka i przymusowa zmiana. Obrońca bezbłędny w bramce Atalanta... czytaj dalej » - Co zrobił dziś VAR?! To zwykły kawałek gó***! Zabija emocje, zabija grę, nie potrzebujemy go. To jest cyrk - wściekał się były trener Lecha Poznań po meczu.



- Zobaczcie Anglię czy Włochy, tam ciągle coś się dzieje. Wybierzcie dowolny mecz, a ja znajdę wam w nim przeoczone faule na rzuty karne. W tym widać bezsens. Niby wprowadziliśmy coś nieomylnego, a mamy jeszcze więcej błędów! Nie potrzebuję systemu VAR! Lepiej popełnić błąd i zaakceptować go, bo wszyscy je popełniamy, a sędzia to też człowiek - dodał.

To nie pierwszy raz, gdy Bjelica krytykował VAR. Uważni kibice polskiej ekstraklasy na pewno pamiętają jego słowa z października 2017 roku. Wtedy Lech grał z Wisłą Kraków i zremisował 1:1. Trener po meczu wpadł w furię, bo uważał, że jego zespołowi należał się rzut karny. Emocjonalne wystąpienie zakończył hasłem: "To je cirkus, to je skandaloza".

Dinamo z Szachtarem walczą o awans

Bramka stracona w ostatniej akcji meczu jest dla Dinama bardzo kosztowna. Mistrzowie Chorwacji mają po czterech kolejkach Ligi Mistrzów pięć punktów i zajmują trzecie miejsce w grupie. Drugi, z takim samym bilansem, jest Szachtar. Prowadzi z 10 oczkami Manchester City.

Do zakończenia fazy grupowej Champions League pozostały dwie serie gier.