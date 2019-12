Efektowa asysta Kądziora na nic. Zaskakujący awans Atalanty

Piłkarze Manchesteru City przygotowują się do spotkania z Dinamem Zagrzeb w grupie C Ligi Mistrzów.

Na taki wieczór Kądzior czekał bardzo długo. Była 10. minuta, kiedy reprezentant Polski precyzyjnie kopnął lewą nogą do wbiegającego w pole karne Daniego Olmo. Hiszpan trafił idealnie, strzegący bramki City Claudio Bravo nie miał żadnych szans.



Kądzior w poprzednich pięciu kolejkach LM wszedł na boisko tylko raz - na kilkadziesiąt sekund w meczu z Szachtarem. Co innego w lidze chorwackiej, gdzie dotąd występował regularnie, wbił pięć goli, a przy pięciu kolejnych asystował. W środę czekało go wyzwanie dużo większe, w końcu Dinamo wciąż miało szanse na awans do 1/8 finału. Anglicy grali bez presji, byli pewni pierwszego miejsca w grupie C.

Jesus bohaterem

Idealny scenariusz dla mistrzów Chorwacji układał się do minuty 34. Wtedy City wyrównało za sprawą Gabriela Jesusa, który strzałem głową wykorzystał dośrodkowanie Riyada Mahreza. Gospodarze mieli ogromne pretensje do sędziego, Hiszpana Carlosa del Cerro Grande, bo gdy padała bramka na murawie leżał jeden z zawodników Dinama. Ich protesty nic nie dały.



Po przerwie goście przyspieszyli, a Jesus w 50. i 54. minucie wykończył akcje swojego zespołu. Było 3:1. Zaraz potem z boiska został ściągnięty Kądzior.



Wynik na 4:1 pod koniec ustalił Phil Foden.

Źródło: Getty Images Damian Kądzior walczący o piłkę z Gabrielem Jesusem

Trzy ciosy Atalanty

To oznaczało, że w walce o awans pozostały Szachtar i Atalanta Bergamo. Mistrzowie Ukrainy przed spotkaniem w Charkowie mieli wszystko w swoich rękach. Zwycięstwo, a nawet remis (w przypadku porażki Dinama) gwarantowało im dalszą grę w LM.



Ale to Włosi niespodziewanie objęli prowadzenie w 66. minucie. Z bliska trafił Timothy Castagne, ale belgijski pomocnik z radością musiał się chwilę wstrzymać. Po wideoweryfikacji okazało się, że asystujący Alejandro Gomez jednak nie był na pozycji spalonej.



Atalanta zaskoczyła gospodarzy jeszcze dwa razy. W minucie 80. gola z rzutu wolnego strzelił Mario Pasalić po katastrofalnym błędzie bramkarza Szachtara Andrija Piatowa. W doliczonym czasie gry bramkę na 3:0 dołożył Robin Gosens.

Źródło: Getty Images Timothy Castagne świętuje

Klęska na starcie

Trener Włochów Gian Piero Gasperini triumfował. Jego zespół zajął ostatecznie drugie miejsce (7 pkt), rzutem na taśmę wyprzedzając Ukraińców (6). Sukces ogromny, zwłaszcza że ekipa z Bergamo, debiutująca w europejskiej elicie, zaczęła od falstartu - klęski 0:4 w Zagrzebiu.

Szachtar zagra wiosną w Lidze Europy.



Losowanie par 1/8 finału LM w poniedziałek.

Wyniki środowych meczów 6. kolejki Ligi Mistrzów:



grupa C

Szachtar Donieck - Atalanta Bergamo 0:3 (0:0)

Bramki: Castagne (66.), Pasalić (80.), Gosens (94.)

Dinamo Zagrzeb - Manchester City 1:4 (1:1)

Bramki: Olmo (10.) - Jesus (34.), (50.), (54.), Foden (84.)

grupa A

Club Brugge - Real Madryt (godz. 21.00)

Paris Saint-Germain - Galatasaray Stambuł (21.00)



grupa B

Olympiakos Pireus - Crvena Zvezda Belgrad (21.00)

Bayern Monachium - Tottenham Hotspur (21.00)



grupa D

Atletico Madryt - Lokomotiw Moskwa (21.00)

Bayer Leverkusen - Juventus Turyn (21.00)