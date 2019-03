Arsenal rozczarował w Lidze Europy. Damian Kądzior i Dinamo bliżej awansu

Szczęście nie sprzyjało w czwartek drużynie Kanonierów, która od 41. minuty musiała grać bez środkowego obrońcy Sokratisa Papastathopoulosa. Grek dostał drugą żółtą kartkę za powstrzymywanie wychodzącego na czystą pozycję Ismaila Sarra. Kara za przewinienie była podwójna, bo faul doprowadził później do zdobycia przez Rennes wyrównującej bramki na 1:1. Benjamin Bourigeaud trafił w mur z rzutu wolnego, ale jego potężna dobitka była już skuteczna. Strzał skrzydłowego gospodarzy był znakomity.

W Rzymie mieli dość. Di Francesco zwolniony Od jakiegoś czasu... czytaj dalej » Do tego momentu Arsenal prowadził po bramce Aleksa Iwobiego. Boczny pomocnik londyńczyków starał się chyba dośrodkowywać w pole karne, ale zrobił to tak, że piłka wpadła do siatki i kompletnie zaskoczyła bramkarza Tomasa Koubeka. W drugiej połowie pech dalej nie opuszczał gości, którzy drugiego gola stracili po samobóju Nacho Monreala. W końcowych minutach wynik spotkania ustalił Sarr.

Prawie cały mecz Kądziora

W Zagrzebiu Dinamo oparło się faworyzowanej Benfice. W drużynie gospodarzy do 83. minuty grał Damian Kądzior. Drużyna polskiego pomocnika wygrała 1:0 po bramce Bruno Petkovicia z rzutu karnego w pierwszej połowie. Były zawodnik Górnika Zabrze też był bliski strzelenia gola, ale jego uderzenie pod poprzeczkę z rzutu wolnego zdołał zatrzymać Odisseas Vlachodimos. W doliczonym czasie niezłą szansę na podwyższenie zwycięstwa miał znany z Lecha Poznań Mario Situm. Jego strzał głową był minimalnie niecelny.

Inter nie wykorzystał szansy

Okazji nie brakowało we Frankfurcie. Miejscowy Eintracht bezbramkowo zremisował z Interem i duża w tym zasługa gości, którzy byli nieskuteczni. Najlepszą okazję w pierwszej części zmarnował Dyrektor Romy chciał się bić z kibicami. Teraz za wszystko przeprosił W Romie jeszcze... czytaj dalej » Marcelo Brozović. Chorwat nie trafił z rzutu karnego. Próbę piłkarza Interu zatrzymał bramkarz Kevin Trapp.

Zaskocznie w Sevilli

Drużyna Sevilli, która potrafiła nie tak dawno wygrywać Ligę Europy trzy razy z rzędu, rozczarowująco zremisowała ze Slavią Praga 2:2. Gospodarze dwukrotnie obejmowali prowadzenie za sprawą Wissama Ben Yeddera już w pierwszej minucie i Munira w 28., ale za każdym razem goście doprowadzali do wyrównania. Pierwszą bramkę dla Slavii zdobył Miroslav Stoch, który asystował później przy trafieniu Aleksa Krala.

Wysoka porażka Zenita

Zenit Sankt Petersburg poniósł na swoim terenie wysoką porażkę 1:3 ze słabym w lidze hiszpańskiej Villarrealem. Gole dla gości strzelili Vicente Iborra, Gerrard Moreno i Manu Morlanes. Jedyne trafienie dla rosyjskiej drużyny uzyskał Sardar Azmoun.

Wyniki i program pierwszych meczów 1/8 finału Ligi Europejskiej:



czwartek, 7 marca



Eintracht Frankfurt - Inter Mediolan 0:0

Stade Rennes - Arsenal Londyn 3:1 (1:1)

FC Sevilla - Slavia Praga 2:2 (2:2)

Zenit Sankt Petersburg - Villarreal 1:3 (1:1)

Dinamo Zagrzeb - Benfica Lizbona 1:0 (1:0)

Chelsea Londyn - Dynamo Kijów (godz. 21.00)

Valencia - FK Krasnodar (21.00)

SSC Napoli - Red Bull Salzburg (21.00)