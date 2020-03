"Gdybym tylko wiedział, czego ode mnie chcą". Obrażany miliarder o kibicach Bayernu

29.02.2020 l Wyjazdowy mecz z Hoffenheim był dla Bayernu Monachium prawdziwym spacerkiem. Zwłaszcza w pierwszej połowie podopieczni Hansiego Flicka robili, co chcieli. I to wszystko pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Spotkanie 24. kolejki ostatecznie zakończyło się zwycięstwem Bawarczyków 6:0. Jednak nie o końcowym wyniku będzie się mówiło po meczu, który był dwukrotnie przerywany.

Prowokacja pseudokibiców zespołu z Monachium to obecnie zdecydowanie najgłośniejsza z informacji z boisk Bundesligi. Z powodu nieszczęsnego transparentu sobotni mecz Hoffenheim – Bayern (0:6) był dwukrotnie przerywany przez sędziego.

Najpierw piłkarze obu zespołów opuścili murawę i udali się do tunelu, później w dyskusję z sektorem gości wdali się nie tylko bawarscy piłkarze, ale też działacze, by po chwili ponownie opuścić plac gry. Wszyscy uczestnicy rywalizacji okazywali wówczas wsparcie Hoppowi. Ten jednak, pomimo słów otuchy, nie zapomniał o tym, co spotkało go w sobotnie popołudnie.

Współwłaściciel firmy informatycznej SAP od ponad 20 lat inwestuje w klub z Hoffenheim, finansując m.in. budowę dwóch stadionów i całej infrastruktury klubowej czy pomagając w szybkim awansie do niemieckiej ekstraklasy. Ekspresowy rozwój drużyny z małej miejscowości w Badenii-Wirtembergii sprawił jej, jak i jej właścicielowi, sporo wrogów w innych niemieckich miastach. Inwestor ma za sobą choćby głośny spór z kibicami Borussii Dortmund. Tamtą historię zakończył w bezceremonialny sposób, informując prokuraturę i przyczyniając się do zakazów stadionowych dla 32 z nich. Teraz też nie ma zamiaru odpuszczać.

Źródło: Getty Images Kibice Borussii atakowali Hoppa

Powrót mrocznych czasów

- Gdybym tylko wiedział, czego ci idioci ode mnie chcą, byłoby mi o wiele łatwiej ich zrozumieć. Nie mogę pojąć, dlaczego są tak agresywni. Przypomina mi to stare, mroczne czasy – przyznał, a cytuje go serwis sport1.de. – Nie chcę rozmawiać z tymi ludźmi, to bezsensowne. Oni żyją w innym świecie. Nie wiem nawet, co im powiedzieć. Dlaczego miałbym nie zaglądać już na mój stadion? To ci ludzie powinni trzymać się od tego miejsca z daleka. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie.

Wspominane wsparcie osób związanych z Bayernem, w tym dyrektora zarządzającego Karla-Heinza Rummenigge czy jego przyszłego następcy Olivera Kahna, jest dla Hoppa bardzo ważne.

– Mam świadomość całej sytuacji, jest w niej jeszcze wiele do zrobienia. Niestety osiągnięto jej nowy wymiar. Widziałem i czułem solidarność innych, co oczywiście traktuję jako wielką pomoc w radzeniu sobie z podobnymi problemami – wyjaśniał 79-letni miliarder.