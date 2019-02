Hamann znowu o Lewandowskim. "Liczę, że sterroryzuje obronę Liverpoolu"

Dwie asysty Lewego. Bayern awansował do ćwierćfinału Pucharu...

Dwie asysty Lewego. Bayern awansował do ćwierćfinału Pucharu...

Hamann i Lewandowski toczyli w mediach wojenkę. Były piłkarz, a dziś telewizyjny ekspert, stwierdził po jednym z meczów, że Bayern powinien sprzedać Polaka, który "jest problemem" klubu. Ten odpowiedział, że Hamann nie ma pojęcia o taktyce.

"Jest w pierwszej trójce na świecie". Kovac docenia Lewandowskiego Trener Bayernu... czytaj dalej » W obronie "Lewego" stanęli kolejno prezydent Bayernu Uli Hoeness, dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić i trener Niko Kovać. Wydawało się, że temat jest wyczerpany.

Hamann ponownie zabrał głos.

"Prawdziwa przeszkoda to Liverpool"

Tym razem byłego pomocnika Bayernu i Liverpoolu przepytał monachijski dziennik "tz". Wybór padł akurat na tego eksperta, ponieważ w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzą się właśnie te dwa kluby, których barwy Hamann przed laty reprezentował.

- Najbliższe miesiące pokażą, dokąd prowadzi ta podróż. Niewątpliwie on posiada umiejętności i zdążył już bardzo zasłużyć się dla klubu. Z drugiej strony wszyscy napastnicy Bayernu byli skuteczni w Bundeslidze - stwierdził 45-letni ekspert. Polak może w piątek, po meczu z Augsburgiem, zostać najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii ligi niemieckiej - brakuje mu tylko dwóch goli, by przegonić Peruwiańczyka Claudio Pizarro (194).

- Prawdziwą przeszkodą jest Liverpool. Liczę, że Lewandowski sterroryzuje ich defensywę i zrobi to, za co przez lata otrzymywał pochwały - dodał Hamann, który w latach 1993-1998 był piłkarzem Bayernu, a w okresie 1999-2006 The Reds - wygrał z tą drużyną Ligę Mistrzów.

Pierwszy mecz monachijczyków z Liverpoolem w najbliższy wtorek na Anfield. Rewanż 13 marca na Allianz Arenie. W poprzednim sezonie Champions League angielska drużyna wystąpiła w finale. Bayern ostatni raz dostąpił tego zaszczytu w 2013 roku, kiedy pokonał Borussię Dortmund, z Robertem Lewandowskim jeszcze w składzie pokonanych.