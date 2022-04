Były piłkarz Bayernu ostrzega przed podpisaniem nowego kontraktu z Lewandowskim

Obecny kontrakt Lewandowskiego, który w Bayernie występuje od lipca 2014, wygasa w czerwcu 2023 roku. Wtedy też kończą się umowy dwóch innych czołowych zawodników mistrzów Niemiec: 36-letniego Manuela Neuera i 32-letniego Thomasa Muellera.

Nie tak dawno Lothar Matthaeus, były gwiazdor Bayernu i rekordzista pod względem występów w drużynie narodowej, skrytykował władze mistrza Niemiec za opieszałość w rozmowach na temat przedłużenia umowy z całą trójką. Nie wszyscy byli zawodnicy monachijskiej drużyny uważają jednak, że podpisanie nowej umowy z Polakiem powinno być priorytetem dla Bawarczyków. Niemcy głowią się, co z Lewandowskim. Hiszpanie znów widzą go u siebie Zostanie czy... czytaj dalej »

Podaje przykład Ronaldo

- Nie ma powodu, by nie przedłużać kontraktów z Neuerem i Muellerem. Jeśli chodzi o Lewandowskiego, trzeba upewnić się, czy nie oczekuje umowy dłuższej niż dwa lata, i potem przemyśleć sprawę - stwierdził w rozmowie z serwisem goal.com Hamann.

Jak pisały niemieckie media, w związku z tym, że Polak za rok będzie już piłkarzem w dosyć zaawansowanym wieku (dwa miesiące po wygaśnięciu obecnej umowy będzie kończyć 34 lata), monachijski klub chce przedłużyć z nim kontrakt jedynie o rok lub maksymalnie dwa lata. Nieoficjalnie Polak oczekuje trzyletniej umowy.

- Pod koniec takiego kontraktu miałby 37 lat. Po Cristiano Ronaldo widać, że z wiekiem gra się coraz trudniej - podkreślił 59-krotny reprezentant Niemiec.

Potem jeszcze dodał: - Jeśli chodzi o Muellera i Neuera, mówię: tak, niech przedłużają. Ale oczywiście nie mogą zarabiać więcej. Trzeba upewnić się, że umowy jeszcze bardziej będą powiązane z wynikami.

Źródło: Getty Images Hamann od wielu lat jest ekspertem telewizyjnym

Nie jest tajemnicą, że Lewandowski nie cieszy się względami Hamanna. Kapitana reprezentacji Polski krytykował wielokrotnie po meczach, w których nie zdołał wpisać się na listę strzelców. - Myślę, że stał się dla Bayernu problemem. Jego teatralne zachowanie, wymachiwanie rękoma, a czasem bierna postawa na boisku sprawiają, że musi być odbierany przez kolegów jako samotny wilk. Sądzę, że nie ma zbyt wielu przyjaciół w drużynie - mówił w lutym 2019 roku.

W poprzednim roku zaś apelował do Lewandowskiego, by nie pobijał legendarnego rekordu Gerda Muellera (40 goli w jednym sezonie). - Gdyby w ostatniej kolejce Bundesligi usiadł na ławce i nie podjął próby pobicia tego rekordu, to byłoby to coś niesamowitego - twierdził były piłkarz Liverpoolu i Manchesteru City.

RL9, jak wiadomo, nic sobie z tego nie robił. W każdym z sezonów w barwach Bawarczyków był mistrzem kraju, pięciokrotnie został królem strzelców Bundesligi, a w 2020 roku triumfował w Lidze Mistrzów. Łącznie rozegrał 368 spotkań, w których uzyskał 339 goli.