Trener Atletico doszukuje się spisku po czerwonej kartce. "To ciekawy przypadek"

Sobotnie spotkanie Barcelony z Atletico Madryt było najtrudniejszym z pozostałych do końca ligowego sezonu. Goście ze stolicy przystępowali do meczu ze stratą ośmiu punktów do Blaugrany, dlatego tylko zwycięstwo dawało im możliwość włączenia się do walki o tytuł mistrzowski.

Szanse zdecydowanie zmalały w 28. minucie, gdy Diego Costa obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę od sędziego Jesusa Gila Manzano, który twierdzi, że został obrażony przez piłkarza.

Do tego momentu Rojiblancos umiejętnie rozbijali ataki gospodarzy. Wygraną Barcelonie w ostatnich pięciu minutach zapewnili Luis Suarez i Lionel Messi. Teraz już tylko coś niewiarygodnego może pozbawić piłkarzy Ernesto Valverde mistrzostwa LaLigi.

Po spotkaniu wątpliwości miał Diego Simeone. - Siedem czerwonych kartek w poprzednich 11 występach na Camp Nou? Musimy robić coś źle. Pytałem sędziego po meczu, a ten wyjaśnił mi, co Costa mu powiedział, jednak były to odmienne słowa niż tłumaczył mi mój zawodnik - przyznał Argentyńczyk.

- Jeśli Costa powiedział to, co zacytował mi arbiter, to zdecydowanie zasłużył na czerwoną kartkę. To ciekawy przypadek, bo inni gracze też mówią różnie rzeczy i ich nie wyrzucają z boiska - irytował się Simeone.



9 - Nine Atlético's players have been sent off against Barcelona since Simeone era, triple than against any other opponent in all competition in the process. Severity pic.twitter.com/YOtfpoY2Wx — OptaJose (@OptaJose) 6 kwietnia 2019





Sezon wciąż trwa

Mimo porażki Argentyńczyk nie chciał skupiać się jedynie na negatywach. Niektórzy sugerowali, że sezon się skończył, ale argentyński menedżer jest innego zdania.

- Nasz sezon nie dobiegł jeszcze końca. Chcemy zdobyć tyle punków, ile się da. Cenię sobie zwycięstwo w Superpucharze Europy i to, że walczyliśmy o drugie miejsce. Czy to zły wynik? Nie zapominajmy, gdzie jesteśmy - uśmiechnął się opiekun klubu z Wanda Metropolitano.