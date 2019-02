Simeone przeprosił za wulgarny gest. "Nikogo nie chciałem urazić"

Simeone słynie z barwnych reakcji. W trakcie meczów nigdy nie siedzi, sporo gestykuluje, daje dużo wskazówek piłkarzom, cieszy się po golach i denerwuje po błędach. Jest wulkanem emocji.

To nie był pierwszy raz

W środowy wieczór wybuchł po pierwszym golu w starciu z Juventusem. Odwrócił się w stronę trybun i ostentacyjnie złapał za krocze. Argentyńczyk wyjaśnił, że nie miał złych intencji. Chciał pokazać fanom, że jego zespół nie pęka w trudnych momentach.

Simeone podsumował ten meczyk #ChampionsLeaguepic.twitter.com/eRu9918g0u — SportoweMemy.pl (@sportowememypl) 20 lutego 2019

- Przyznaję, że to nie był zbyt miły gest, ale czułem, że muszę go wykonać. Robiłem to już kiedyś jako piłkarz Lazio i teraz to powtórzyłem, by pokazać naszym kibicom, że mamy cojones. Jeśli ktoś poczuł się urażony, przepraszam – powiedział Simeone. - Poza tym wystawiłem Diego Costę i Koke w pierwszym składzie po miesiącu bez gry, a do tego trzeba mieć jaja - dodał żartobliwie.

W internecie krążyły jego zdjęcia jeszcze za czasów gry w Serie A, kiedy "popisywał" się podobnymi gestami.

quanto ce manca uno così....

in campo....

adesso....#Simeone@Simeone@OfficialSSLazio#AvantiLaziopic.twitter.com/xoz7SjSScc — AvantiLazio (@AvantiLazioMCM) 21 lutego 2019

Trener Juventusu Massimilano Allegri nie miał do Argentyńczyka żadnych pretensji. – Nie rusza mnie to. Przecież takie rzeczy się zdarzają – rzucił Włoch.

Rewanżowy mecz odbędzie się 12 marca w Turynie.