Maradona wytrzymał tylko osiem kolejek. "Postawił sprawę jasno"

10.09 | - Jesteście tymi, którzy dadzą nam zwycięstwa. Będziemy wygrywać - takimi słowami zwrócił się do kibiców Gimnasia La Plata Diego Maradona. Były legendarny piłkarz ma za sobą pierwszy trening w roli szkoleniowca argentyńskiego klubu. Stadion wypełniony był do ostatniego miejsca.

Niedawno Diego Maradona miał problemy z kolanami, ale najwidoczniej sukces potrafi leczyć każde rany. Zespół prowadzony przez "Boskiego Diego" Dorados de Sinaloa wywalczył awans do półfinału fazy play off ligi Ascenso MX. Zwycięzca finału awansuje na najwyższy poziom rozgrywkowy w Meksyku.

59-letni Maradona był szkoleniowcem ekipy Gimnasii w ośmiu spotkaniach ligowych, a jego bilans to trzy zwycięstwa i pięć porażek. Pod wodzą słynnego Argentyńczyka drużyna awansowała z 24. na 22. pozycję.

Poszedł za prezesem

Według lokalnych źródeł, Maradona miał zrezygnować, gdyż czuł się związany z dotychczasowym szefem klubu Gabrielem Pellegrino. Jak się okazało, nie będzie on startował w sobotnich wyborach na prezesa.



- Maradona postawił sprawę jasno: jeśli klub będzie jednością, nie będzie podziałów, a ja będę mógł kontynuować dzieło jego odbudowy, to on i jego ludzie pozostaną - tłumaczył już wcześniej dotychczasowy prezes.

Wybitny piłkarz, średni trener

W czerwcu legendarny piłkarz odszedł z drugoligowego klubu meksykańskiego Dorados z przyczyn zdrowotnych.



Argentyńczyk jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. W 1986 roku jako kapitan poprowadził reprezentację Argentyny do tytułu mistrza świata. Cztery lata później sięgnął z nią po srebro na mundialu. Po zakończeniu kariery miał jednak problemy z narkotykami, alkoholem i nadwagą.



Doświadczenie trenerskie zbierał w kilku klubach w ojczyźnie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także jako selekcjoner argentyńskiej drużyny narodowej w latach 2008-2010. Na tym polu wielkich sukcesów jednak nie odniósł.