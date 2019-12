Maradona wskazał najlepszego piłkarza w historii. Zaskakujący wybór

Prowadzona przez Diego Maradonę Gimnasia y Esgrima La Plata zaskakująco rozbiła na wyjeździe znacznie wyżej notowane Newell’s Old Boys 4:0 w meczu 11. kolejki ligi argentyńskiej. Słynny szkoleniowiec gości dyrygował zespołem siedząc na tronie, który przygotowali gospodarze w hołdzie dla Maradony za występy w ich klubie w latach 90. ubiegłego wieku.

10.09 | - Jesteście tymi, którzy dadzą nam zwycięstwa. Będziemy wygrywać - takimi słowami zwrócił się do kibiców Gimnasia La Plata Diego Maradona. Były legendarny piłkarz ma za sobą pierwszy trening w roli szkoleniowca argentyńskiego klubu. Stadion wypełniony był do ostatniego miejsca.

Były piłkarz Barcelony o rasizmie na stadionach. "Ludzie są dziś głupsi niż kiedyś" - W 2020 lub 2025... czytaj dalej » Nie brakuje kibiców uważających, że to właśnie Maradona jest najlepszym zawodnikiem, który kiedykolwiek grał w piłkę. Dla wielu pozostaje nim Pele, a obecnie środowisko żyje rywalizacją Leo Messiego i Cristiano Ronaldo.

Zapomnijcie o Maradonie

Mistrz świata z 1986 roku jest jednak innego zdania. - Lepszy od wszystkich był Alfredo Di Stefano, nawet ode mnie - powiedział w wywiadzie dla argentyńskiej stacji telewizji TyC Sports. - Zapomnijcie o mnie czy o Messim. To Di Stefano jest najlepszym piłkarzem w historii - podkreślił.

Urodzony w 1926 roku w Buenos Aires Di Stefano znany jest przede wszystkim z występów w drużynie Realu Madryt. Napastnik grał w barwach Królewskich w latach 1953-1964. Słynął ze znakomitej skuteczności, strzelił 227 goli w La Liga. Pomimo upływu lat pozostaje szóstym najlepszym strzelcem w historii hiszpańskich rozgrywek.

Bez kurtuazji

W obszernym wywiadzie popularny Diego nie gryzł się w język.

Przede wszystkim oberwało się Pelemu. - On nigdy nie chciał przyznać, jak wielki talent miał Alfredo - zarzucił Brazylijczykowi Maradona. Przez lata ikony argentyńskiego i brazylijskiego futbolu pozostawały w konflikcie, wielokrotnie wymieniając negatywne opinie za pośrednictwem mediów.

Źródło: Getty Images Maradona wskazał najlepszego piłkarza w historii

Uczył Messiego

Na antenie telewizji TyC Sports Boski Diego został spytany też o najlepszych piłkarzy, przeciwko którym miał okazję występować. - Ruud Gullit i Marco van Basten, kiedy grali w AC Milan - odpowiedział z szacunkiem. - Z kolei najłatwiej grało mi się u boku Careki w Napoli - wyliczał.

Maradona wybrał też króla obecnej piłki. - Grając we współczesnych czasach, miałbym kilka Złotych Piłek, ale to, co robi Messi, jest niesamowite. Nigdy nie chciałbym stawać naprzeciw niego - pochwalił rodaka.

W przeszłości mistrz świata z roku 1986 chwalił się, że to on uczył gwiazdę Barcelony perfekcyjnie wykonywać rzuty wolne. - Dałem mu tylko radę na temat ułożenia stopy podczas tego stałego fragmentu. Cała reszta to jego wrodzony talent - teraz doprecyzował.