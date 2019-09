Maradona poprowadził pierwszy trening w nowym klubie. Szaleństwo to mało powiedziane

Niedawno Diego Maradona miał problemy z kolanami, ale najwidoczniej sukces potrafi leczyć każde rany. Zespół prowadzony przez "Boskiego Diego" Dorados de Sinaloa wywalczył awans do półfinału fazy play off ligi Ascenso MX. Zwycięzca finału awansuje na najwyższy poziom rozgrywkowy w Meksyku.

To było do przewidzenia. Powrót Maradony do Argentyny musiał spotkać się z olbrzymim entuzjazmem miejscowych kibiców. Ale, że aż takim? Na Estadio Juan Carmelo Zerillo w La Placie pojawił się komplet 21 tysięcy fanów. I to nie przy okazji meczu miejscowej Gimnasii, ale treningu drużyny połączonego z prezentacją "Boskiego Diego".

Źródło: EPA/Demian Alday Stadion w La Placie wypełniony po brzegi

"Nie jestem magikiem"

- Jesteście tymi, którzy dadzą nam zwycięstwa. Będziemy wygrywać - powiedział na środku murawy do kibiców Maradona, który w ubiegłym tygodniu z nowym klubem podpisał roczny kontrakt.

Oglądaj Wideo: Reuters, TVN24 Maradona: jesteście tymi, którzy dadzą nam zwycięstwa

Aż przypomniało się słynne powitanie Maradony - piłkarza w Neapolu, gdy przechodził do Włoch w 1984 roku. Argentyńczyka witało wówczas 75 tysięcy kibiców.

- Doświadczyłem wielu pięknych rzeczy. Narodziny moich córek, dzieci. Myślałem wtedy, że moje serce pęknie. Dzisiaj, kiedy wyszedłem na murawę, przytrafiło mi się to samo uczucie - podkreślił z dumą.

Źródło: EPA/Demian Alday Rozśpiewani kibice Gimnasii La Plata powitali Maradonę

Zadanie, którego się podjął nie będzie należeć do łatwych. Gimnasia La Plata to po pięciu kolejkach ostatnia drużyna argentyńskiej ekstraklasy. - Nic nie mogę obiecać. Powiedziałem chłopcom, że nie jestem magikiem - podkreślił Maradona, który w 1986 roku jako kapitan poprowadził reprezentację Argentyny do tytułu mistrza świata.

Oficjalny debiut w roli trenera Gimnasii nastąpi nastąpi 15 września. Wilki zagrają z Racingiem Club.

- Ludzie na całym świecie wiedzą, że Maradona jest w stanie pokonywać największe bariery. Zamiast mówić to jako prezes, powiem jako kibic. Maradona przewyższa wszystko, co o nim myślimy - przyznał prezydent 24. klubu w tabeli Superligi Gabriel Pellegrino.

Klub z miasta La Plata, położonego 60 km od Buenos Aires, powstał w 1887 roku i jest najstarszym profesjonalnym klubem piłkarskim na obu Amerykach.

Źródło: EPA/Demian Alday Maradona z nowym zespołem

Szczęśliwa siódemka?

To siódma praca w roli trenera, który w czerwcu odszedł z drugoligowego klubu meksykańskiego Dorados z przyczyn zdrowotnych i od tego czasu był bez pracy. Wcześniej doświadczenie trenerskie zbierał w kilku klubach w ojczyźnie oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także jako selekcjoner argentyńskiej drużyny narodowej w latach 2008-10.