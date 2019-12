Maradona pozował z Pucharem Świata. Tak jak 33 lata temu

Maradona odwiedził tzw. Różowy Dom przy okazji spotkania z nowym prezydentem Argentyny Alberto Fernandezem. Diego, pracujący obecnie jako trener Gimnasii La Plata, wyszedł po spotkaniu na balkon z widokiem na Plaza de Mayo, najstarszy plac w Buenos Aires, pomachał do garstki kibiców i podniósł miniaturową replikę Pucharu Świata.



Wyświetl ten post na Instagramie. #victorbugge #caminando #mirando #obturando #maradona @maradona Post udostępniony przez Victor Hugo Bugge (@victorhugobugge) Gru 26, 2019 o 11:16 PST

33 lata później

Co ciekawe, Maradona został poproszony o pozowanie do zdjęcia, a dokładniej o retrospekcję, przez fotografa Victora Bugge. - To imponujące, ponieważ to samo zdjęcie zrobiłem w 1986 roku dzięki Maradonie. To on dał mi wtedy możliwość zbliżenia się do balkonu - podkreślił autor.

Pamiętna fotografia została wykonana 30 czerwca 1986 roku. Wówczas złotą drużynę po triumfie na mundialu w Meksyku przyjął prezydent Raul Alfonsin.

Maradona też pocałował wtedy Puchar Świata przed pełnym placem, a Bugge miał zaszczyt ten historyczny obrazek uwiecznić.

O historii obu fotografii napisał argentyński dziennik "Ole".