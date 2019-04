Jedno zdanie do sędziego i osiem meczów dyskwalifikacji. Diego Costa ma już wolne

W meczu na szczycie Primera Division Duma Katalonii wygrała u siebie 2:0 i tak naprawdę przypieczętowała zdobycie tytułu mistrzowskiego. Jej przewaga nad drugim w tabeli Atletico wzrosła do 11 punktów. Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu zostało siedem kolejek, strata wydaje się nie do odrobienia - Barcelona zdobywa średnio 2,35 punktu na mecz.

Dwie minuty i dwa gole. Barcelona zrobiła milowy krok do mistrzostwa Mistrzostwo... czytaj dalej » Madrytczykom została zatem walka o wicemistrzostwo z rywalem zza miedzy - Realem. Nie pomoże w niej Costa, który w tamtym spotkaniu powiedział o jedno zdanie za dużo.

Dyskwalifikacja i grzywna

30-letni napastnik nie potrafił się pogodzić z decyzją sędziego i zaatakował go, a konkretnie jego matkę, w mało wyszukany sposób. Jesus Gil Manzano dokładnie opisał tę sytuację w protokole meczowym: "W 28. minucie zawodnik Diego Costa został usunięty z boiska, ponieważ zaczął krzyczeć do mnie: zes**m się na twoją pier***oną matkę!".

Krnąbrny piłkarz w ten sposób pożegnał się z rozgrywkami 2018/2019 Primera Division.

"Hiszpańska federacja piłkarska ukarała Diego Costę ośmioma meczami kary. Zawieszenie na cztery gry dotyczy słów kierowanych do arbitra, a na cztery kolejne jest konsekwencją złapania go za ramię już po pokazaniu czerwonej kartki. Ponadto zarówno gracz, jak i klub zostali ukarani grzywną.Diego Costa będzie musiał zapłacić karę w wysokości 6010 euro, a Atletico 2800" - napisano na stronie hiszpańskiej federacji.