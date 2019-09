Deszcz pluszaków dla małych pacjentów. Ładny gest kibiców

Mecz na kilka chwil przerwano w 12. minucie. To wtedy kibice gości wyrzucili ze swoich sektorów cztery tysiące zabawek. Wszystkie były przeznaczone dla dzieci siedzących o poziom niżej. Tradycyjnie klub Feyenoord zaprasza na swoje spotkania małych pacjentów ze szpitala dziecięcego im. Królowej Zofii, najstarszej kliniki tego typu w Holandii.

Do akcji trzy lata temu przyłączyli się kibice ADO i gdy tylko ich klub gra z Feyenoordem, do Rotterdamu przywożą maskotki kupione za zebrane przez siebie pieniądze. W tym roku sprezentowali dzieciom 30 tys. pluszaków, ale po konsultacji z gospodarzami, by nie zakłócić zbytnio meczu, zdecydowano na ograniczenie pluszowego deszczu do czterech tysięcy egzemplarzy. Resztę przekazano po spotkaniu.



- Świetna inicjatywa. Podobają mi się takie rzeczy - skomentował zachowanie kibiców trener ADO Alfons Groenendijk.



By się przekonać, że miał rację, wystarczyło spojrzeć na rozradowane miny obdarowanych dzieci. Niby kilka minut przerwy w meczu, a ile radości.



Zieke kritiek van deze misselijkmakende man op zo'n mooie actie! De knuffels zijn voor ALLE kindjes die helaas ziek zijn, ongeacht etniciteit en achtergrond. @svHaagscheBluf@omroepwest#knuffelregen#ADOpic.twitter.com/wOeXF9snv1 — Hart voor Den Haag / Groep de Mos (@GDMDenHaag) September 16, 2019





Sam Groenendijk po zakończeniu spotkania wesołej miny nie miał. Wygrał Feyenoord 3:2, a to i tak najniższy wymiar kary.



Po sześciu kolejkach w tabeli Eredivisie prowadzi Ajax (13 punktów i mecz zaległy), Feyenoord jest siódmy (dziewięć punktów i również jedno spotkanie mniej). ADO Den Haag z sześcioma punktami jest na 14. miejscu.