Real się namęczył. Zwycięstwo załatwili mu obrońcy

Wszystko, co najważniejsze w Vitoria-Gasteiz, ćwierćmilionowym mieście w Kraju Basków, wydarzyło się w drugiej połowie.

Jako pierwszy gola strzelił Real. Najpierw z wolnego dośrodkował Toni Kroos, a Sergio Ramos po raz kolejny udowodnił, że potrafi karać niepilnujących go obrońców - z bliska trafił do bramki strzałem głową.

Dobitka za trzy punkty

To, co Ramos zabrał gospodarzom na początku drugiej połowy, oddał im po kilkunastu minutach. To on nieprzepisowo powalił w polu karnym Joselu, a karnego na gola zamienił Lucas Perez.

Ostatnie słowo należało do Realu. Znów w roli głównej wystąpił obrońca madrytczyków. Tym razem najlepiej w polu karnym rywali odnalazł się Dani Carvajal, który dobił strzał Isco.

Źródło: PAP/EPA Dani Carvajal (z prawej) dał Realowi zwycięstwo



Królewscy mocno się namęczyli, ale mają to, co chcieli. Odnieśli dziewiąte zwycięstwo w sezonie. Mają 31 punktów, o trzy więcej od Barcelony, ale ta gra w niedzielę - w Madrycie w hicie kolejki z czwartym Atletico.

Mecze 15. kolejki:

Celta Vigo - Real Valladolid 0:0

Alaves - Real Madryt 1:2

Real Sociedad - Eibar

Mallorca - Betis

Valencia - Villarreal

sobota

Sevilla - Leganes

Athletic Bilbao - Granada

Espanyol - Osasuna

Getafe - Levante

Atletico Madryt - Barcelona