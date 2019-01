Znikający transfer. Barcelona usunęła komunikat ze strony

- Jeśli może nas wzmocnić, to niech tak się stanie. Potrzebujemy skrzydłowych z wysokimi umiejętnościami, a Suarez, którego dobrze znam, takie posiada - mówił menedżer Kanonierów Unai Emery na konferencji prasowej po ostatnim meczu z Cardiff (2:1). Jego prośby zostały wysłuchane. Przynajmniej tak się wydawało.

We wtorek skrzydłowy nie uczestniczył w treningu Barcelony, co tylko potwierdziło, że wkrótce opuści Camp Nou. W środę transakcja oficjalnie doszła do skutku. Barcelona ogłosiła ją na swojej stronie internetowej. Były tam takie szczegóły jak to, że w umowie zapisano również możliwość transferu definitywnego. Jeśli Kanonierzy zdecydują się na zakup pomocnika, to będą musieli przelać na konto katalońskiego klubu 20 milionów funtów.

Płaci Barcelona

"Barcelona i Denis Suarez doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu, który wygasał 30 czerwca 2020, do 30 czerwca 2021 roku" - napisano na stronie katalońskiego klubu.

"Jednocześnie Barcelona wypożyczyła Suareza do Arsenalu do końca sezonu 2018/19. Zespół z Premier League będzie wypłacał piłkarzowi wynagrodzenie i bonusy. Umowa zawiera też możliwość transferu definitywnego" - czytamy dalej w komunikacie, który nieoczekiwanie zniknął ze strony Barcelony.

Brytyjskie media spekulują, że prawdopodobnie wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, ale transfer z wielką pompą chce najpierw ogłosić Arsenal.

Powrót na Wyspy

Wcześniej Duma Katalonii negocjowała m.in. z Sevillą i Realem Betis, ale piłkarz odrzucił możliwość występów w wymienionych klubach, gdyż chciał wrócić do Anglii. W latach 2011-13 Suarez występował w młodzieżowych drużynach Manchesteru City, jednak nie udało mu się zadebiutować w pierwszym zespole The Citizens. W Arsenalu nie powinien mieć takiego problemu.