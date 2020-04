Futbol nadal zawieszony. W czerwcu nie zagrają reprezentacje

Europejska federacja piłkarska kontynuuje awaryjne planowanie piłkarskiego sezonu. W walce z koronawirusem przegrało już Euro 2020, przełożone na rok 2021. Jak dotąd z trawiącym ludzkość problemem nie radzi sobie nie tylko piłka reprezentacyjna, ale także klubowa.

Decyzją środowej wideokonferencji UEFA przełożone zostały wszystkie międzynarodowe spotkania drużyn narodowych planowane na czerwiec.

Wśród meczów tych są już wcześniej przesunięte z marca baraże przyszłorocznego Euro, mecze towarzyskie, kwalifikacje kobiecych mistrzostw Europy czy też rywalizacja reprezentacji młodzieżowych. To oznacza, że nowym terminem większości tych starć będzie najwcześniej początek września.

Dać czas ligom krajowym

Dodatkowo wszystkie spotkania Ligi Mistrzów i Ligi Europy pozostały zawieszone. Dalej nie podano jednak terminu planowanego powrotu dwóch najważniejszych międzypaństwowych klubowych rozgrywek na Starym Kontynencie.

Decyzja UEFA ma pomóc ligom krajowym i dać im czas do dokończenia zawieszonych obecnie rozgrywek, choćby w skróconym formacie.

Wcześniej poinformowano, że baraże, które wyłonią czterech ostatnich uczestników przełożonych na 2021 rok mistrzostw Europy, odbędą się w najwcześniej w dniach 3-8 września.