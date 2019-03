Od fana do kumpla z reprezentacji. #5yearchallenge młodej gwiazdy reprezentacji Anglii

Dla 20-latka ten sezon jest bez wątpienia przełomowym. Od jesieni nie można już sobie wyobrazić bez niego wyjściowego składu West Hamu. Z 31 kolejek Premier League opuścił tylko trzy. Całkiem nową historię napisał także w reprezentacyjnych barwach.

Najlepszy młody piłkarz Irlandii powołany do kadry Anglii Declan Rice,... czytaj dalej » Choć urodził się w Londynie, to dzięki pochodzącym z Cork dziadkom mógł występować też w reprezentacji Irlandii. Barw kraju z Zielonej Wyspy bronił w kadrach młodzieżowych, począwszy od drużyny U-16. Zagrał nawet w zespole seniorskim, w którym dobił do trzech występów. Te jednak przypadły na mecze towarzyskie, więc według zasad FIFA nic nie stało na przeszkodzie, aby zmienił barwy narodowe. Z nadarzającej się okazji skorzystał przy pierwszym powołaniu od Garetha Southgate'a. To przyszło w lutym tego roku.

Co za podróż

Rice dostał powołanie na marcowe mecze eliminacyjne do przyszłorocznych mistrzostw Europy. Debiut wśród półfinalistów mundialu zaliczył w piątek, gdy wszedł na boisko w 63. minucie wygranego 5:0 meczu z Czechami na Wembley. Trzy dni później miał już za sobą występ w pierwszej jedenastce podczas wyjazdowego zwycięstwa 5:1 z Czarnogórą. Już po meczu 20-latek zapozował w szatni do zdjęcia, które we wtorek stało się hitem mediów społecznościowych.

"Od poproszenia Harry'ego Kane'a o zdjęcie w 2014 roku do wspólnej gry w reprezentacji Anglii. Co za podróż!" - w ten sposób skomentował zestawione ze sobą dwie fotografie, które wrzucił na Twittera. Na obu towarzyszy mu napastnik Tottenhamu, z tym że w diametralnie innych okolicznościach. Na pierwszej Kane jest tylko reprezentantem Anglii U-21, a Rice nastoletnim fanem z akademii West Hamu. Na drugiej obaj to już pełnoprawni piłkarze seniorskiej kadry.

Podsumowanie długiej drogi, jaką przebył defensywny pomocnik, bardzo spodobało się internautom. Warunkowo wpisuje się ono w popularną w mediach społecznościowych akcję #10yearchallenge, która polega na zestawianiu aktualnych zdjęć z fotografiami sprzed 10 lat - Rice skrócił ten okres o połowę.

Wspólne ujęcia wschodzącej gwiazdy reprezentacji Anglii z jej kapitanem do wtorkowego wieczora zebrały na Twitterze blisko 40 tysięcy polubień.