Klątwa selekcjonera. Santos nie chce zacząć jak jedenastu poprzedników

Polska kadra ma nowego selekcjonera. To Portugalczyk Fernando Santos. Trenera podczas wtorkowej konferencji prasowej przedstawił prezes PZPN Cezary Kulesza. Santos w roli szkoleniowca zadebiutuje 24 marca. Wówczas polscy piłkarze rozpoczną eliminacje do mistrzostw Europy.

Portugalczyk, który w tym roku skończy 69 lat, ma wynieść polski futbol na oczekiwany od dawna poziom. Sprzyjający wydaje się skład grupy eliminacji Euro 2024 - oprócz reprezentacji Czech rywalami będą niżej notowane Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia, a awans wywalczą dwie drużyny.

Na razie jednak Santos ma przeciwko sobie... historię. Łącznie od 1986 roku tylko dwóch z 19 selekcjonerów, w tym jeden tymczasowy (Krzysztof Pawlak), cieszyło się z wygranej w swoim pierwszym meczu w tej roli. Aż dziewięciu doznało porażek, a siedmiu zaczęło od remisu.

Ostatnim, który cieszył się z trzech punktów w debiucie, był niespełna 27 lat temu Janusz Wójcik. Ulubieniec kibiców i mediów przejął kadrę po nieudanych eliminacjach mistrzostw świata 1998. Początek miał obiecujący - na stadionie Legii w Warszawie pokonał Węgry 1:0.

Jedenastu kolejnych selekcjonerów i zero zwycięstw w debiucie

Nie zdołał jednak wprowadzić drużyny do Euro 2000 i jego obowiązki przejął Jerzy Engel. On z kolei wywalczył awans do mistrzostw świata 2002, ale zanim do tego doszło, zadebiutował niezbyt fortunnie. W styczniu 2000 roku jego wybrańcy przegrali w Kartagenie z Hiszpanami 0:3.

Ostatni mecz w roli selekcjonera Engel wygrał (3:1 z USA podczas mundialu), jednak po powrocie z Korei Południowej został zastąpiony przez Zbigniewa Bońka. Późniejszy prezes PZPN rozpoczął od remisu 1:1 z Belgią w Szczecinie. Kadrę prowadził niespełna pół roku.

Jego następca na stanowisku selekcjonera, a w przeszłości kolega z Widzewa Łódź i reprezentacji Polski, Paweł Janas w inauguracyjnym spotkaniu zremisował towarzysko w Splicie z Chorwacją 0:0. I choć awans na mundial w 2006 roku wywalczył, to skończyło się tak jak w przypadku Engela - na jednym, honorowym zwycięstwie (z Kostaryką 2:1).

Po nieudanym występie w Niemczech PZPN powierzył rolę opiekuna kadry Leo Beenhakkerowi, pierwszemu cudzoziemcowi po 1960 roku. Holender w debiucie przegrał towarzysko z Danią 0:2. Jako pierwszy w historii wprowadził nasz zespół na mistrzostwa Europy w 2008 roku, ale został zdymisjonowany przez ówczesnego prezesa PZPN Grzegorza Latę w pamiętnych okolicznościach tuż po porażce 0:3 ze Słowenią w eliminacjach mundialu 2010.

Po Beenhakkerze kadrę na dwa mecze kwalifikacyjne objął Stefan Majewski. Debiutu nie miał łatwego - jego zespół przegrał w Pradze z Czechami 0:2, a kilka dni później uległ Słowacji 0:1 i zakończył przygodę jako selekcjoner.



Pod koniec października 2009 schedę przejął Franciszek Smuda. Na początek czekała go towarzyska konfrontacja z Rumunią. Polacy na mocno piaszczystej wówczas murawie stadionu Legii przegrali 0:1.

Swoją przygodę z kadrą Smuda zakończył również porażką 0:1, z Czechami na Euro 2012, po której rozstał się z PZPN.

Przegrane rozpoczęły i zakończyły także pracę z reprezentacją jego następcy - Waldemara Fornalika. Debiut nastąpił w sierpniu 2012 roku w Tallinnie, gdzie lepsza okazała się Estonia (0:1). Jego ostatni mecz w roli selekcjonera odbył się ponad rok później na Wembley. Polacy, którzy już wcześniej stracili szanse awansu do mistrzostw świata, przegrali z Anglikami 0:2.

Taki sam wynik zanotował w debiucie jego następca, Adam Nawałka. W listopadzie 2013 roku Biało-Czerwoni ulegli we Wrocławiu Słowacji po licznych błędach przebudowanej defensywy. Nowy selekcjoner zebrał sporo krytyki, na dodatek kolejne towarzyskie mecze również były nieudane, ale - mając sporo czasu na eksperymenty - zdążył stworzyć mocny zespół. Efektem był ćwierćfinał mistrzostw Europy 2016 we Francji i udane eliminacje do mundialu 2018 w Rosji. Tam jednak Biało-Czerwoni spisali się słabo, zajęli ostatnie miejsce w grupie i w konsekwencji Nawałka rozstał się z zespołem narodowym.

Jego następca - Jerzy Brzęczek - został nominowany w lipcu 2018 roku, a już półtora miesiąca później zadebiutował w meczu pierwszej edycji Ligi Narodów - na wyjeździe z Włochami. Spotkanie po niezłej grze zakończyło się remisem 1:1. Brzęczek nie wygrał żadnego z sześciu meczów do końca 2018 roku, ale w następnym wywalczył awans do mistrzostw Europy.

Turniej planowany na 2020 rok został przełożony o dwanaście miesięcy z powodu pandemii COVID-19. Ówczesny selekcjoner zdążył jeszcze poprowadzić kadrę w drugiej edycji Ligi Narodów, lecz po zajęciu trzeciego miejsca w grupie i sporej krytyce za styl drużyny władze PZPN rozstały się z Brzęczkiem. Niespodzianką był termin ogłoszenia - styczeń 2021.

Od końca stycznia 2021 selekcjonerem był Paulo Sousa. Rozpoczął od wyjazdowego remisu 3:3 z Węgrami w eliminacjach mistrzostw świata. Z grupy na Euro 2021 Polska nie wyszła, jednak Portugalczyk pozostał na stanowisku, bo gra drużyny mogła się podobać. Mimo awansu do baraży o mundial w Katarze Sousa do nich nie przystąpił. Wolał trenować brazylijskie Flamengo. Pod koniec 2021 roku poprosił o rozwiązanie umowy. Odchodził w kuriozalnych okolicznościach.

Szansę wprowadzenia Polski na mundial 2022 otrzymał już Czesław Michniewicz. Na sugestię, że w XXI wieku debiuty selekcjonerów nie były zwycięskie, odparł: - No to w Szkocji remis, a potem zwycięstwo w barażach. Wszystko się sprawdziło. W Glasgow w towarzyskim meczu jego podopieczni zremisowali 1:1, wyrównując w ostatnich sekundach z rzutu karnego, a w finale baraży Polacy pokonali w Chorzowie Szwecję 2:0.

Na mundialu w Katarze Polacy byli krytykowani za zbyt defensywną grę, ale cel zrealizowali - po 36 latach wyszli z grupy. Z turniejem pożegnali się po ich najlepszym spotkaniu - w 1/8 finału z Francją (1:3). Prezes PZPN Cezary Kulesza nie przedłużył jednak kontraktu ze szkoleniowcem. To głównie efekt zawirowań wokół kadry i słynnej "afery premiowej".

Santos na przełamanie?

Jego następcą w styczniu 2023 roku został Fernando Santos. Były trener reprezentacji Grecji i Portugalii spróbuje przełamać polską "klątwę selekcjonerów XXI wieku".

Zapytany niedawno o cel na marcowe mecze, z Czechami w piątek w Pradze (równo rok po debiucie Michniewicza) oraz z Albanią trzy dni później w Warszawie, odparł: - Sześć punktów, nie mam wątpliwości. Zawsze gram po to, żeby zwyciężyć. Nigdy na remis.

Czy Polacy sięgną w selekcjonerskim debiucie po pierwsze trzy punkty od 1997 roku? Pierwszy gwizdek w piątek o 20.45.