Ohydna nagonka na piłkarza Bayernu. Klub i kibice ruszyli z odsieczą

Zobacz przygotowania piłkarzy Manchesteru City do spotkania z Bayernem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Zobacz trening piłkarzy Bayernu do meczu z Manchesterem City w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Przygotowania Bayernu do spotkania z Manchesterem City w...

Przygotowania Bayernu do spotkania z Manchesterem City w Lidze...

To nie był wieczór Bayernu Monachium. Bawarczycy co prawda długo byli równorzędnym rywalem dla Manchesteru City (do przerwy 0:1), jednak parę minut drugiej połowy, kiedy rywale strzelili dwie bramki, postawiło ich przyszłość w tej edycji Ligi Mistrzów pod gigantycznym znakiem zapytania.

"Bild" uważa, że UEFA zakpiła z Bayernu. "To skandal!" Bayern stał się... czytaj dalej » Gwoli ścisłości: gol Bernardo Silvy na 0:2 rzeczywiście obciąża konto 24-letniego Francuza. Upamecano stracił piłkę w pobliżu własnego pola karnego, co świetnie dysponowani w ofensywie rywale wykorzystali bezlitośnie.

Wzięli go na cel

Upamecano, w końcu reprezentant Francji, miewał już dużo lepsze występy, a że we wtorek znacznie obniżył loty, stał się łatwym celem dla osób rozgoryczonych jego postawą.

Internet, między innymi instagramowy profil piłkarza, zalała więc fala hejtu. Na niewybrednej krytyce jego występu jednak się nie skończyło. Upamecano padł ofiarą ohydnych rasistowskich wpisów, które nawet wstyd cytować. Szambo wybiło już w trakcie meczu.

To wszystko wymknęło się spod kontroli, dlatego potrzebne były błyskawiczne reakcje.

Na początek piłkarza w obronę wzięli koledzy z drużyny i trener. - Upa nie bez powodu gra dla nas. Ma umiejętności z najwyższej półki. Wierzymy w niego - pocieszał młodszego kolegę Joshua Kimmich.

- To wciąż młody zawodnik, wyciągnie z tego naukę. Jeśli rozgrywasz tyle potkań, w pewnym momencie przydarzyć się może błąd. Za ten zostaliśmy bardzo ukarani, to kosztowało nas ten mecz, ale trzeba iść dalej - rozgrzeszał obrońcę Thomas Tuchel.

Z odsieczą ruszyli też internauci, którzy zaczęli wspierać Upamecano w mediach społecznościowych. Liczba pozytywnych reakcji natychmiast przykryła falę hejtu.

"Wszyscy w Bayernie potępiamy rasizm w jak najostrzejszych słowach! Cały klub jest z tobą, Upa!" - brzmi wpis z oficjalnego konta mistrzów Niemiec pod ostatnim zdjęciem Upamecano na Instagramie, które stało się agregatem słów poparcia dla przeżywającego ciężkie chwile piłkarza.

Źródło: Dayot Upamecano Instagram Upamecano dostał wsparcie od klubu

Na pierwszy plan wybił się promowany przez UEFA hashtag #notoracism (nie dla rasizmu).

Konstruktywna krytyka - tak, rasizm pod żadną postacią - nie.

Rewanżowe spotkanie 19 kwietnia w Monachium.