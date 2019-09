Fortuna wykupiła Kownackiego. Najdroższy piłkarz w historii klubu

24.06.2019 | Przez kilka dni było pięknie, wręcz sensacyjnie. Młodzieżowa reprezentacja robiła furorę podczas Euro U-21, ale ostatecznie odpadła z turnieju po fazie grupowej. - Nie jesteśmy szczęśliwi, ale doceniamy to, co udało się zrobić - przyznał po powrocie do kraju trener Biało-Czerwonych Czesław Michniewicz.

06.06 | - Jestem zadowolony, że znalazłem się w gronie zawodników, którzy jadą na MŚ. Cieszę się, ale nie popadam w samozadowolenie czy samozachwyt. Najważniejsza robota jest do wykonania - podsumował Dawid Kownacki na konferencji prasowej w Arłamowie.

"Opcja wykupu Dawida Kownackiego zawarta między Fortuną Dusseldorf, a Sampdoria Genoa weszła w życie ze skutkiem natychmiastowym. Umowa 22-latka będzie obowiązywać teraz do 2023 roku" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie niemieckiego klubu.

"Jesteśmy dumni"

Kownacki został wypożyczony do Fortuny pod koniec stycznia bieżącego roku. Jego celem była regularna gra przed mistrzostwami Europy do lat 21, na co w Genui nie mógł liczyć.

Polak szybko przekonał władze klubu z Duesseldorfu. Wiosną piłkarz rozegrał dziesięć meczów w Bundeslidze i strzelił cztery gole. - Czuję się tu komfortowo, mam najlepsze warunki do rozwoju - przyznawał zadowolony kadrowicz.

Przed startem nowego sezonu władze niemieckiego klubu planowały pozyskać "Kownasia" na stałe, ale nie miały odpowiednich środków. Doszło do ponownego wypożyczenia, a umowa między zainteresowanymi stronami zawierała obowiązek wykupu 22-letniego napastnika po rozegraniu przez niego określonej liczby meczów. Umowa weszła w życie automatycznie po tym, gdy wystąpił w czwartym spotkaniu w tym sezonie. To przypadło na 22 września, w spotkaniu z Borussią M'Gladbach, które jego zespół przegrał 1:2. Na konto Sampdorii zostanie przelane około 7,5 milionów euro, co - zdaniem niemieckich mediów - będzie równoznaczne z tym, że Polak zostanie najdroższym zawodnikiem w historii klubu z Duesseldorfu. Dotychczas najdroższy był Marvin Ducksch, sprowadzony rok temu z FC St. Pauli za 2,2 miliona euro.

"Jesteśmy dumni z tego, że udało się podpisać kontrakt definitywny. To dla nas bardzo ważny ruch i mamy nadzieję, że Dawid będzie nadal się u nas rozwijać" - można przeczytać na oficjalnej stronie klubu.

Premierowego trafienia w sezonie Kownacki poszuka w niedzielę w meczu z Freiburgiem.