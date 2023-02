Kapitalny gol Dawida Kownackiego w Pucharze Niemiec

W meczu Pucharu Niemiec w meczu 1.FC Koln - Hamburger SV o awansie zdecydowały karne. Florian Kainz, zawodnik gospodarzy trafił do siatki, ale jego próba została uznana za nieważną przez sędziego. Okazało się, że piłkarz przed wykonaniem jedenastki pośliznął się i futbolówka przed strzeleniem gola zahaczyła o but nogi postawnej. Zawodnik dotknął jej więc dwukrotnie.

Kownacki jak Ronaldo

Kownacki otworzył wynik meczu w 33. minucie, uczestnicząc w rozegraniu akcji od strefy środkowej boiska. Zgrał piłkę do rozpędzonego kolegi z zespołu, a sam pomknął w pole karne, gdzie otrzymał dośrodkowanie od Emmanuela Iyohy. Polak idealnie wyskoczył do futbolówki, uprzedzając dwóch obrońców i posłał ją do siatki głową obok bezradnego bramkarza. To była akcja w stylu Cristiano Ronaldo, ale nie wystarczyła, by cieszyć się z awansu.

Po wyrównującym golu żadnej ze stron nie udało się przychylić szali zwycięstwa w dogrywce. Z kolei w konkursie rzutów karnych strzału z jedenastu metrów nie wykorzystał zmiennik Kownackiego Jona Niemiec i to FC Nuernberg zagra w 1/4 finału.



Polski napastnik rozgrywa swój ostatni sezon w barwach Fortuny Duesseldorf po tym, jak nie przystał na propozycję przedłużenia kontraktu. Jego klub ma czego żałować, gdyż Kownacki prezentuje świetną formę w trwającej kampanii. W środę strzelił już swojego 10. gola w 21. występie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Osiem bramek zdobył w 2. Bundeslidze, a dwie w Pucharze Niemiec.