Kownacki błyszczał, Michniewicz podziwiał z trybun. Walka o wyjazd na mundial trwa

Karbownik ponownie wypożyczony. Trafił na zaplecze Bundesligi Michał Karbownik... czytaj dalej » Jeszcze kilka tygodni temu wszystko wskazywało na to, że Kownacki, który poprzednią rundę spędził na wypożyczeniu w Lechu Poznań, opuści niemiecki klub. Do transferu jednak nie doszło, co okazało się dla Polaka doskonałym rozwiązaniem.

Kapitalne wejście w sezon

25-latek notuje bowiem kapitalne wejście w sezon. W piątkowym, wygranym 4:0 meczu przeciwko Regensburgowi, najpierw asystował do Daniela Ginczka, a chwilę później sam skutecznie wykonał rzut karny. Były to dwa pierwsze gole spotkania, więc okazały się kluczowe dla wyniku. Wszystko to z trybun obserwował selekcjoner Michniewicz, co z pewnością podwyższy notowania Kownackiego w kontekście walki o wyjazd na mundial.

W sześciu dotychczasowych meczach drugiej Bundesligi Polak strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty.

Wobec kontuzji Adama Buksy oraz niejasnej sytuacji klubowej i braku gry Krzysztofa Piątka sprawdzenie Kownackiego jeszcze przed mistrzostwami świata wydaje się być naturalnym rozwiązaniem. Tym bardziej, że to właśnie on był centralną postacią i kapitanem kadry młodzieżowej, kiedy prowadził ją Michniewicz.