Rekordowe pieniądze za Kownackiego. "Dziewięć milionów euro"

Co prawda Fortuna Duesseldorf wysoko przegrała w Pucharze Niemiec z Schalke 04, ale jednym z jasnych punktów gości był Dawid Kownacki. Dla Polaka wypożyczonego z Sampdorii był to pierwszy występ w nowych barwach.

W jednym z ostatnich wywiadów Kownacki jasno dał do zrozumienia, że nie wierzy w swój powrót do Sampdorii. Piłkarz nie ukrywał, że najchętniej na stałe dołączyłby do Fortuny, która w styczniu wypożyczyła go na pół roku. Kilka dni temu kluby rozpoczęły negocjacje, ale zdaniem zawodnika Włosi zaczęli podbijać cenę i rozmowy utknęły w martwym punkcie. Wydaje się, że obie strony zdołały jednak osiągnąć porozumienie.

Znany włoski dziennikarz i specjalista od rynku transferowego Gianluca Di Marzio z włoskiego oddziału Sky Sport napisał, że Polak ostatecznie przeniesie się do Fortuny. Niemiecki klub był tak bardzo zdeterminowany, by pozyskać kapitana kadry U-21, że zgodził się na warunki postawione przez Sampdorię.

"Transfer definitywny Dawida Kownackiego do Fortuny Duesseldorf: Sampdoria zarobi 9 milionów euro" – poinformował Di Marzio.

Tym samym polski snajper zostanie najdroższym piłkarzem w historii Fortuny. Do tej pory rekordzistą był Marvin Ducksch, który latem ubiegłego roku został kupiony z St. Pauli za 2 miliony euro. Jednak w klubie już go nie ma – ostatnio został sprzedany do Hannoveru. Podstawowym napastnikiem ma być Kownacki, którego wielkim zwolennikiem jest prezydent klubu Thomas Roettgermann.

Kwestie kontraktu indywidualnego z piłkarzem zostały ustalone już wcześniej - Polak ma podpisać czteroletnią umowę. Zarobków nie ujawniono.

Kownacki rozegrał w barwach Fortuny 11 spotkań, w których strzelił 4 gole.