Piłkarz ekstraklasy podejrzany o gwałt. Trafił do aresztu

Szczegóły wydarzeń z sobotniej nocy zdradza "Super Express". Jak czytamy, Dawid K. miał imprezować w jednym z modnych lokali przy ulicy Mariackiej. Następnie, z tam poznaną grupą, przeniósł się do mieszkania przy tej samej ulicy. Tam K., wraz ze swoim znajomym Marcinem N., mieli dopuścić się gwałtu na kobiecie.

Tymczasowe aresztowanie

Lech jako pierwszy znalazł drogę do bramki Górnika Górnik Zabrze... czytaj dalej » Mężczyźni zostali zatrzymani już w niedzielę rano. - Zatrzymanym mężczyznom przedstawiliśmy zarzut gwałtu. Wnioskowaliśmy też o tymczasowe aresztowanie i sąd przychylił się do tego. Podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące - powiedziała Bogusława Szczepanek-Siejka, szefowa Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, cytowana przez "Super Express".

Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

Oświadczenie klubu

Do sprawy odniósł się już także klub podejrzanego.

"Górnik Zabrze jest głęboko poruszony pojawiającymi się informacjami, które dotyczą zawodnika naszego klubu. Deklarując, że Górnik Zabrze zawsze będzie potępiał wszelkie łamanie prawa, jednocześnie prosimy wszystkich o powstrzymanie się od komentowania sprawy oraz wydawania jakichkolwiek osądów do czasu zakończenia prowadzonych przez prokuraturę i policję działań. Sprawa nie ma związku z obowiązkami zawodowymi piłkarza, stąd klub nie ma dostatecznej wiedzy, a tym samym podstaw, by komentować doniesienia medialne. Wierzymy natomiast, że wszystkie aspekty tej sprawy zostaną zbadane, a wszelkie niejasności wyjaśnione" - napisano w oświadczeniu przesłanym redakcji eurosport.pl.



"Jednocześnie informujemy, że klub wystąpi do stosownych organów ścigania z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących prowadzonego postępowania" - dodano.

K. oprócz Górnika reprezentował m.in. Zagłębie Sosnowiec czy Pogoń Szczecin. W ekstraklasie rozegrał 59 meczów.