Walczy z chorobą alkoholową, spróbuje sił w lidze okręgowej

Janczyk znów podpadł. "Od poniedziałku nie pojawił się w klubie" Były reprezentant... czytaj dalej » Przygoda Janczyka z dziewiątym poziomem rozgrywkowym w Niemczech trwała zaledwie dwa miesiące. Pięciokrotny reprezentant Polski rozegrał dla Blaubeuren kilka meczów, po czym w połowie września jego kontrakt został rozwiązany.

Wrócił do nałogu

W kwietniu 2019 roku Janczyk wyrzucony został z Odry Wodzisław, która wówczas występowała w okręgówce. Występował w niej przez pół roku.

- Drużyna na każdym kroku bardzo mocno go wspierała w wyjściu z nałogu. Gdy przestał pojawiać się na treningach i okazało się, że poszedł w alkohol, w szatni pojawiło się rozczarowanie, ogromy żal i współczucie. Mieliśmy z Dawidem umowę: jak wróci do nałogu, to w Odrze nie będzie dla niego miejsca – tłumaczył trener wodzisławskiego klubu Ryszard Wieczorek.

Wcześniej Janczyk nie zagrzał również miejsca w Piaście Gliwice i Sandecji Nowy Sącz, której jest wychowankiem.

Porównywano go do Sergio Aguero

Na szerokie wody napastnik wypłynął podczas mistrzostw świata do lat 21 w 2007 roku. Na turnieju w Kanadzie zaprezentował się tak dobrze, że porównywano go do Sergio Aguero. Świetne mecze w młodzieżówce zaowocowały transferem z Legii Warszawa do CSKA Moskwa za 4,2 mln euro.

W stolicy Rosji zaczęły się jednak problemy piłkarza z alkoholem, którym poświęcił książkę "Moja spowiedź". W latach 2010-2011 wypożyczany był do Lokeren, Germinalu Beerschot, Korony Kielce i FK Ołeksandrija, ale z powodzeniem występował tylko w pierwszym z tych klubów. Nałóg sprawił, że z sezonu na sezon jego dyspozycja była coraz gorsza.

Dawid Janczyk strzelił jedną z bramek

Pomocna dłoń Flisaka

Flisak Złotoria jest kolejnym klubem, który postanowił dać napastnikowi szansę. Klub z okolic Torunia po rundzie jesiennej zajmuje 12. miejsce w lidze okręgowej. Czasu na solidne przygotowania Janczykowi nie zabraknie, bo runda rewanżowa rozpocznie się dopiero w połowie marca.

"Potwierdzamy, że od dłuższego czasu jesteśmy w kontakcie z menedżerem Janczyka i wspólnie ustaliliśmy, że w czwartek 12 grudnia piłkarz przybędzie do naszego klubu. W tym dniu odbędzie się trening - test pod kątem przydatności do naszego zespołu. Wierzymy, że Dawid piłkarsko pomoże podnieść poziom naszego zespołu" - napisano w komunikacie klubu.