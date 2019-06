David Silva po dziesięciu latach odejdzie z Manchesteru City

Aż sześć goli wbił Manchester City Watfordowi w finale Pucharu Anglii. Świetne zawody rozegrał Raheem Sterling. Anglik wbił trzy bramki i miał asystę. To trzecie trofeum City w tym sezonie. Wcześniej piłkarze Pepa Guardioli zapewnili sobie tytuł mistrza Anglii oraz Puchar Ligi.

W ostatniej kolejce Premier League Manchester City pokonał na wyjeździe Brighton 4:1, dzięki czemu po raz drugi z rzędu został mistrzem Anglii. Po powrocie do Manchesteru, na Etihad Stadium piłkarze The Citizens świętowali sukces wraz z kibicami.

Na konferencji prasowej na Gran Canarii Silva piłkarz powiedział, że dekada spędzona w City to idealny czas, aby powiedzieć dość.

Sweter Guardioli wylicytowany na aukcji. "Dziękuję tym, którzy przekazali pieniądze na tę wielką sprawę" Szary sweter... czytaj dalej » - To będzie mój ostatni sezon. Dziesięć lat wystarczy, według mnie to idealny moment na odejście. Nie umiem wyobrazić sobie, że gram przeciwko City w barwach innej drużyny - powiedział wychowanek Valencii. - Klub zaoferował mi dwuletnią umowę, ale uznałem, że kontrakt przedłużę tylko o rok i skończę po dziesięciu latach. To ładna i okrągła liczba, dopełnienie cyklu - dodał Silva.

33-letni pomocnik rozegrał 395 spotkań w koszulce The Citizens, z czego 33 w poprzednich rozgrywkach ligowych. Hiszpan był jedną z kluczowych postaci i pomógł drużynie prowadzonej przez Pepa Guardiolę obronić tytuł mistrzowski w Anglii.

Imponujące osiągnięcia

W trakcie angielskiej przygody Silva w sumie czterokrotnie wygrał Premier League. Sięgnął też po dwa Puchary Anglii i cztery Puchary Ligi Angielskiej. Hiszpański pomocnik na stałe zaskarbił sobie sympatię kibiców klubu z niebieskiej części Manchesteru i wymieniany jest na równi z legendami takimi, jak: Billy Meredith, Bert Trautmann, Colin Bell i Sergio Aguero.

David Silva trafił na Wyspy Brytyjskie w czerwcu 2010 roku z Valencii. Manchester City był już w rękach szejka Mansoura bin Zayeda, a na ławce trenerskiej zasiadał Roberto Mancini.

Hiszpan dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Europy i raz został mistrzem świata z reprezentacją.