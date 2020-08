Piękny gest na pożegnanie. Piłkarz Manchesteru City doczeka się pomnika

34-letni Silva w barwach Manchesteru więcej już nie zagra. To żadna niespodzianka. O tym, że to jego ostatni sezon, informowano już kilka miesięcy temu.

Pożegnalnym meczem okazał się być pojedynek z Lyonem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Silva wszedł na ostatnie minuty, nie uchronił drużyny przed sensacyjną porażką 1:3 i odpadnięciem z rozgrywek, co nie przekreśla jego niezwykle bogatego dorobku.

Długa lista osiągnięć

Siedem miesięcy i same katastrofy. FC Barcelona zwolniła trenera Tego można było... czytaj dalej » Hiszpan przyszedł do Manchesteru w 2010 roku z Valencii. Przez dekadę pomógł wywalczyć klubowi cztery tytułu mistrza Anglii. Z nim w składzie Obywatele pięciokrotnie zwyciężali w rozgrywkach Pucharów Ligi, a dwukrotnie Pucharu Anglii.

W 309 spotkaniach angielskiej ekstraklasy Hiszpan zdobył 60 bramek. Z 70 meczami na koncie jest klubowym rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę występów w europejskich pucharach.

- David to gracz robiący różnicę, cichy lider, który jest inspiracją dla każdego wokół siebie. Odcisnął piętno na drużynie, na klubie, na jego historii, nawet na całej angielskiej ekstraklasie. Był początkowym i kluczowym elementem pięknej filozofii futbolu, którą oglądamy do dziś - komplementował swojego zawodnika Khaldoon Al Mubarak, prezes Manchesteru.

W Realu

Przyszłość Silvy wyjaśniła się w poniedziałek wieczorem. Hiszpan został piłkarzem Realu Sociedad San Sebastian, szóstej drużyny ostatniego sezonu w La Liga. Z klubem z Kraju Basków podpisał dwuletni kontrakt.